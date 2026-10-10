クライセンシオ・サマーフィルが土曜日、アル・ヒラルで存在感を示した。オランダ代表の同選手はイテハド・クラブとの首位攻防戦（3-2）で3-1のゴールを決め、クラブをサウジ・プロリーグ首位に導いた。スティーブン・ベルフワインはPKからこの試合最後の得点を挙げている。

アル・ヒラル対イテハド・クラブは首位を懸けた一戦だった。どちらのクラブも勝てば首位に立てる状況だった。アル・ヒラルではサマーフィルが先発し、イテハドではベルフワインがスタメン出場。ジョルジニオ・ワイナルドゥムは同クラブで1時間弱後に途中出場することになった。

アル・ヒラルは本拠地のファンの前で素晴らしい立ち上がりを見せ、ガブリエウ・マルティネッリのゴールで早々に先制した。元アーセナルのFWは、オリー・ワトキンスの低いクロスを押し込んで1-0とした。

イテハドは見事に試合へ立て直し、30分を少し過ぎたところでユセフ・エン＝ネシリのゴールで同点に追いついた。モロッコ代表FWはマルワン・アル＝サハフィのスルーパスに抜け出すと、鋭く高いニアへのシュートで同胞ヤシン・ブヌをまったく寄せつけず、1-1とした。

元ローダJCのダニーロ・ペレイラのミスにより、アル・ヒラルはその後再びリードを奪った。ポルトガル人MFは自陣ペナルティーエリア内でボールコントロールを大きく乱し、その結果ワトキンスに難なく決めるチャンスを与えてしまった。

後半、ワトキンスはサマーフィルへのアシストで再びゴールに直接関与した。イングランド人の主役はサマーフィルにボールを送り、左から中へ切れ込んだサマーフィルは何度かフェイントを入れた後、見事なカーブシュートをファーへ沈めて3-1とした。

イテハドは試合終了間際にベルフワインがPKを決めて1点を返したが、5分間のアディショナルタイムでもアウェーのチームに結果は生まれなかった。今週末はこれに先立ち、タイアニ・ラインデルスとクリスティアーノ・ロナウドもすでに存在感を示していた。



