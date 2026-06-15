日本戦（2-2）でゴールを決め、W杯デビューを飾ったオランダ代表FWクリセンシオ・サマーヴィル。得点をアシストしたルード・ファン・ニステルローイコーチのもとへ駆け寄った理由をNOSの取材に語った。

「複雑な気持ちです」とサマービルは語った。代表初ゴールと日本の同点弾を同時に意識していたという。それでも試合後は「ライアン（グラフェンベルフ）から素晴らしいパスをもらいました」と喜びを語った。

「グラベンベルフが僕の位置を正確に捉えてくれた。練習を思い出して、ルード・ファン・ニステルローイのもとへ走ったんだ。僕たちはフィニッシュの練習をたくさん積んでいるから」

「彼はアドバイスをしてくれたし、ゴールを決めたら感謝を伝えに行くって約束したんだ。彼はトップクラスのストライカーで、本当に多くのことを学べる。」

当面は代表の右ウィングを務めそうだが、昨季はこのポジションでプレーする機会がほとんどなかった。所属するウェストハムでは左サイドでプレーしている。

「どちらのサイドでもプレーできる」と笑う。「監督と密に連携でき、特定の点をアドバイスしてくれた。とてもありがたい」。

「ワールドカップデビュー戦で得点できたのは嬉しいですが、引き分けだったので複雑な気持ちです。3ポイントを取りたかっただけに残念です」

それでも心配はしていない。「落ち込んではいけない。スウェーデン戦へポジティブな要素を持ち越さなければならない」とサマービルは語った。