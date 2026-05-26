クリセンシオ・サマーヴィルは先週末、ウェストハム・ユナイテッドと共にプレミアリーグから降格し、大きな打撃を受けた。しかし、彼はトップレベルでプレーし続けることができるかもしれない。このオランダ人ウイングは、ASローマから関心を集めているのだ。

イタリアの有力紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ローマはドニエル・マレンをさらに高いレベルへ引き上げられるフォワードを探している。

最有力候補はサマーヴィルとマルセイユのメイソン・グリーンウッドだ。サマーヴィルは2029年半ばまでウェストハムと契約しているものの、降格で安価に獲得できるとみられる。

ローマはこの好機を逃さない構えだ。クラブは今週、マレンの契約に定められた2500万ユーロの買い取りオプションを正式に発動し、即座に次なるステップへ動き出す。

同紙によると、ガスペリーニ監督は「マレンに才能あるパートナーを」と希望。最有力候補がグリーンウッドとサマーヴィルだ。

先週末のセリエA最終節では、ローマがチャンピオンズリーグ出場権を獲得。コモとともに、ユヴェントスやACミランを上回った。マレンはヘラス・ヴェローナ戦で0-2の勝利を導く先制点をマークした。