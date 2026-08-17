来週木曜日に行われるFCシオン対アヤックスが、Ziggo SportではなくKIJKで視聴できるというニュースは、月曜夜にクリス・ヴォールツが『De Oranjezomer』で明かした。試合を見たい人は4.99ユーロのチケットを購入する必要がある。

「来週木曜日にその試合をライブ配信するため、スイスを除く全世界のテレビ放映権を買ったんだ」と、ヴォールツは発表した。

「KIJKでね。Talpaの新しいプラットフォームだ。私たちはそれをとても誇りに思っている。全世界でだ。だから、スペインやイタリア、あるいはアメリカのキャンプ場にいる人でも……誰でもその試合を買える。4.99というお買い得価格だ。そして、とても楽しい試合になることを願っている。Talpaにとって独占で、しかも全世界だ」

ヴォールツによるこのスクープに、スタジオは総立ちの拍手で応えた。「全世界というのは大きな利点だ。というのも、普段なら海外にいると見られないからね。でも今回は、誰でもその試合を普通に見ることができる」と彼は続けた。

番組に出演していたバス・ナイハウスから、なぜアヤックスが選ばれ、たとえばFCトゥウェンテではなかったのかと問われると、ヴォールツはこう答えた。「トゥウェンテはホームで戦う。そしてトゥウェンテは、その権利をESPNに売ることを選んだ。たしかそうだったと思う」

「これは権利の取引だから、最高額を提示した者が手にする。そしてこの権利は空いていた。だから、ちょうどこの週末にうまく獲得できたんだ」

通常、アヤックスの欧州での試合はZiggo Sportが放送しているが、この試合は同局によればUEFA欧州サッカーパッケージには含まれていない。そのため、ホーム開催クラブが放映権を最高額入札者に売ることができ、今回はそれがKIJKだった。