クリス・ヴォールツ：アヤックスとフェイエノールトが、パスポートゲートの訴訟でNACを支援する可能性。

「パスポートゲート」はまだ終わっていない。『Vandaag Inside』でクリス・ヴォールツ氏は、訴訟に勝訴した場合、複数のエールディヴィジのクラブがNACブレダに同様の措置を求める意向だと明かした。

問題の発端はゴー・アヘッド・イーグルス対NAC（6-0）の試合後、ディーン・ジェームズの出場資格問題が発覚したこと。このインドネシア人サイドバックは帰化後もオランダの有効な就労・滞在許可証を持っていなかった。

Woerts氏はNACの主張を支持し、「規則に従ったNACは正しい。出場資格のない選手を起用すれば3－0の敗戦となる」と語った。

ヨハン・デルクセンとウィルフレッド・ヘネーは驚いたが、ヘネーは「NACを除く全クラブが抗議に反対」と語った。だがウォーツはこれを否定した。

木曜のECV・KKD会議で発言したのは5クラブだけで、問題の選手を起用したクラブが最も声を上げていたと明かした。

67歳のビジネスマンは「本来、それらの試合はすべて遡及的に0-3の敗戦とするべきだ」と別の案を示した。これに対しゲネーとデルクセンは再び不満を露わにし、司会のゲネーは「なんて馬鹿げた話だ」と漏らした。

Woertsは、NACに賛同するクラブが他にもあると明かした。「フェイエノールト、アヤックス、FCトゥエンテ、FCヴォレンダム、テルスターは皆、NACに『もし君たちが勝てば、我々も加わる』と言っている。NACは完全に正しい。ルールはルールだ。」