クリス・ヴォーツはアルネ・スロットの将来について「少し連絡を取ったが、私の考えでは……」と語った。

クリス・ヴォーツ氏は、アルネ・スロット氏が当面監督に就かないと語った。月曜夜、番組『デ・オランジェゾマー』での発言だ。

リヴァプールは先週土曜日、期待外れのシーズンを受けてスロットを解任したと発表した。

「今日彼と少し話したが、サバティカル（休養）を選ぶだろう」とヴォールツは語る。「しばらく休み、家族と過ごし、それから次のステップを考えるはずだ」。

スロットは2021～2024年のフェイエノールトで成功を収めた。同クラブ新テクニカルディレクターのリゴーが月曜、ファン・ペルシーの去就に疑問を投げかけたため、『デ・オランジェゾマー』ではスロットの復帰も取り沙汰されている。

「スロットが戻ることは100％ない」とウォーツは断言する。「2、3年で古巣に帰ってもうまくいかない。悲劇になるだけだ。」

ユーリ・ムルダーは、ゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンとリゴーに、今後数年間共に働ける監督を自ら任命するよう助言している。「スロットがその役目に就けないのは残念だ。フェイエノールトにとっては最適だったはずだから。一方で、エーンホーンとスロットの関係も、もはや完全に良好とは言えないのではないか…？」

「いや」とヴォールツは即座に答えた。「エーンホーンはスロットがフェイエノールトに移籍した際、AZで彼を即座に解雇した。だから、それは決して『ハッピー・マリッジ』とは言えないだろう。」