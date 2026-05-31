クリスポ・ルクーラ：モウリーニョがレアル・マドリードで成功する理由

元チェルシーとインテル・ミラノのスター、アルゼンチン人エルナン・クリスポが、当時監督だったジョゼ・モウリーニョを称賛した。モウリーニョは現在、レアル・マドリードへの2度目の就任が噂されている。

クリスポは2005年チェルシー、2008年インテルでモウリーニョの下プレーし、プレミアリーグ、セリエAなど複数タイトルを獲得した。

アルゼンチン代表FWとして、彼はモウリーニョの下で通算59試合に出場し、15得点を挙げ、6アシストを記録した。

来季、ベンフィカの監督がレアル・マドリードに復帰し2度目の指揮を執る可能性について、クリスポはモウリーニョが「レアル」で成功を収める能力を強調した。

後日公開されるクワラとのインタビューでは「モウリーニョは生まれながらの勝者だ。どこへ行っても競争心と勝利のメンタリティをチームに植え付ける」と語った。

レアル・マドリードは常に最大圧力をかけるクラブであり、モウリーニョはその文化と挑戦を理解している。復帰すれば成功の可能性は高いと語った。

報道によると、2010～2013年にチームを率いたモウリーニョは、アルヴァロ・アルビロアの後任としてレアル・マドリードへの復帰が間近だ。

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