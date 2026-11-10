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バイエルン・ミュンヘンは、元スカウティング部長ニルス・シュマトケの後任を内部から充てる方針のようだ。

『kicker』の報道によると、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、スカウティング部門を全面的に再編したい考えだ。ただ、今後の方針が固まるまで、今春からチーフスカウトを務めるクリストフ・クレッセが、暫定的にシュマトケの後任を務める見込みだ。

バイエルンは11月初め、「信頼に基づく話し合いの末、双方の合意のもとで」スカウティング責任者との契約を終了することを発表していた。シュマトケの契約は今後、2027年1月31日まで続き、同日をもってクラブを去る。契約満了予定日は当初、2027年夏だった。

シュマトケとの契約終了は、決して予期せぬものではなかった。シュマトケは自身の指導スタイルをめぐり、クラブ内で批判を受けていた。元ブンデスリーガのGKでマネージャーを務めたヨルク・シュマトケの息子であるシュマトケは、ミュンヘンでスポーツディレクターのマックス・エベルの側近と見なされていた。両者は以前、ボルシア・メンヒェングラートバッハでもともに働いていた。

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シュマトケはスカウティング部門の責任者として、トップチームと育成部門のスカウティングを統括していた。『kicker』によると、今後、ゼーベナー通りのキャンパスでスカウティングを再び一本化する可能性があり、その場合、従来型の部門責任者という役職は不要になるという。

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シュマトケとの契約終了後、FCBの周辺ではクリストファー・フィベルの名前が繰り返し取り沙汰されていた。しかし報道によると、現在マンチェスター・ユナイテッドでチーフスカウトを務めるフィベルは、もはやミュンヘンでの候補ではない。フィベルはバイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントの側近であり、両者はRBザルツブルクでともに働いていた。

その理由は、フロイントに加えてヨヒェン・ザウアー、リヒャルト・キッツビヒラー、ベルンハルト・ゼオンブヒナーと、すでにRB出身者が複数、バイエルンで働いているためのようだ。クラブ幹部の間では、レッドブルに縁のある人物をさらに一人、クラブの重要なポストに迎える必要はないとの見方があるようだ。