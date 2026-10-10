マルティン・デミチェリス監督率いる躍動感あふれるチームは、フランクフルトを相手に圧巻の6-0（前半4-0）で一蹴し、リーグ上位グループとの差を詰めた。

エゼキエル・バンズジ（1分）、見事な活躍を見せた3得点のクリストファー・エンクンク（5分、41分、44分）、アントニオ・ヌサ（54分）、そして途中出場のティディアム・ゴミス（89分）が得点を挙げ、RBは来週火曜日に控えるPSVアイントホーフェンとの欧州最高峰大会の一戦へ、さらに大きな追い風を得て臨むことになった。

フランクフルトにとって、ライプツィヒは相性の悪い土地のままだ。すでに前季もフランクフルトはRB相手に0-6で大敗しており、今回はまたしても手痛い惨敗を喫した。新監督アディ・ヒュッターの下、ヘッセン勢はリーグ5試合でわずか1勝と、徐々に危機的状況へと陥っている。

ライプツィヒは波のあるパフォーマンスを受け、長い代表ウィーク前の一戦で結果を求められていたが、あらゆる疑念をすぐに吹き飛ばした。自陣から右サイドを使ってペナルティーエリア付近までつなぐと、ニール・エル・アイナウイがクロスを送り、開始わずか56秒でファーにフリーで立っていたバンズジを見つけた。

電光石火の立ち上がりの後も、RBはなおも眠ったままだったフランクフルト守備陣を相手に攻勢を続け、すぐさま追加点を奪った。先発に入ったンナムディ・コリンズはヌサにかわされ、ノルウェー人アタッカーは内側へ切れ込んで、ペナルティーエリア内の得点者エンクンクへボールを送った。

このリードによっても、当初サクソン勢の戦い方はほとんど変わらなかった。RBは前線からのプレッシングで圧力をかけ、運動量豊富に、そして非常に速いテンポでプレーした。フランクフルトは立ち上がりの失点の痛手からなかなか立ち直れなかったが、その後は次第にこの一戦を自分たちに有利な流れへと傾けていった。

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マールテン・ファンデフォールトがフランクフルトの反撃を阻止

最初の大きなチャンスは、リツ・ドアンがRBのGKマールテン・ファンデフォールトと1対1の場面で決め切れず（31分）、その後も同GKはアンスガー・クナウフ（37分）、代表FWヨナタン・ブルクハルト（38分）に対して好守を見せた。フランクフルトが最も勢いを強めていた時間帯に、RBはカウンターからさらに強烈な一撃を見舞った。前半終了前には、エンクンクがライプツィヒのブンデスリーガ史上初となる正真正銘のハットトリックを完成させた。

ヒュッターはハーフタイムに動き、新たに代表入りしたユネス・エブノウタリブらを投入した。それでも、より大きな脅威を与え続けたのはライプツィヒで、ヌサがさらに追加点を奪った。バンズジも63分、至近距離から6点目を決めるチャンスを迎えた。フランクフルトがチャンスを作る場面は少なく、クナウフが鋭い角度から狙った70分の場面も実らなかった。