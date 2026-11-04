クリステンセンが絶賛「アヤックスでは彼から最も多くを学んだ」

ラスムス・クリステンセンは、アヤックス時代に最も多くを学んだ相手としてフレンキー・デ・ヨングを挙げた。FCミッティランの右サイドバックが、木曜日のカンファレンスリーグ・グループステージの試合を前にした記者会見で語った。

クリステンセンは水曜日、会見に出席し、アヤックス時代の元チームメート数人を称賛した。「人として、ラセ・シェーネから多くを学びました。彼はデンマーク人で、クラブのことをよく知っていて、私に多くを教えてくれました」と、ESPNなどが伝えている。

「本当に、素晴らしい選手がたくさんいました。でも、フレンキー・デ・ヨングのプレーを見るのは本当に楽しかったです」。元アヤックス選手は、バルセロナのMFに大きな賛辞を送った。

クリステンセンは続けた。「もちろん、マタイス・デ・リフトとも一緒にプレーしました。でも、名前を挙げればきりがありません。ハキム・ツィエク、ドゥシャン・タディッチ、ダヴィド・ネレス。当時は本当に多くの選手がいて、信じられないほどでした」

アヤックスの顔ぶれが今では大きく変わったことも、クリステンセンは承知している。「そうですね、私が一緒にプレーした選手で、今もアヤックスにいるのはデイリー・ブリントだけです。それから、カスパー・ドルベリとは今でもとても親しくしています」

クリステンセンは2019年、アヤックスでリーグ優勝と国内カップ制覇を果たした。さらに、チャンピオンズリーグでは準決勝に進出した。「多くを学べた経験でしたし、あのチームの一員になれたのは大きな栄誉でした」

「自分より優れたチームメートがいる集団に放り込まれました。それを受け入れなければなりません。あの1年半で本当に多くを学びましたが、出場時間をあまり得られないことも分かっていました。だから次に進んだのです」と、29歳のDFは語った。