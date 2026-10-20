アル・ナスルは火曜夜、サウジ・プロリーグで接戦を制した。リヤドに本拠を置くアル・ナスルはホームでネオムSCに1-0で勝利。クリスティアーノ・ロナウドはPKを失敗した。

今週もロナウドの話題が続いている。月曜日には、9月末にポルトガル代表のトレーニングキャンプを怒って離れたことを受け、ポルトガルサッカー連盟から255ユーロの罰金と30日間の出場停止処分を科されたことが明らかになった。

火曜日、ロナウドは自身を取り巻く空気を変えたいところだった。アル・ナスルが前半終了間際にPKを獲得すると、キャリア通算982ゴール目を狙ってキッカーを務めたが、シュートは枠を外れた。

後半開始直後にもロナウドには絶好機が訪れた。ゴール前にヘディングで送られたボールを、ポルトガルのスーパースターはがら空きのゴールまで数メートルの位置から放ったものの、枠の上へ外した。

それでも優勢を保ったアル・ナスルは、試合開始から1時間が過ぎたところでようやく攻勢を実らせる。ペナルティーエリア際でボールを受けたジョアン・フェリックスが、ゴールネットの上部に突き刺した。スコアは1-0となった。

ネオムは反撃できず。勝利したサウジ・プロリーグ3位のアル・ナスルは、9試合で勝ち点22とした。

首位のアル・カーディシーヤは、火曜日の早い時間にティジャニ・ラインデルスのゴールで勝利。アル・ナスルより1試合多く消化し、勝ち点で3上回っている。ネオムは6位につける。