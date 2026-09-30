クリスティアーノ・ロナウド（41）がポルトガル代表でのキャリアに即時終止符を打つ

ポルトガル紙『O Jogo』によると、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表から即時引退するという。本人の決断は最終的なもので、「100パーセント確定している」とされている。

水曜夜には『MARCA』が、ロナウドが代表監督ジョルジェ・ジェズスとの対立を受け、デンマークで行われていたポルトガル代表のトレーニングキャンプを離れたと報じていた。

その後、ロナウドは自身の退所についてインスタグラムで反応した。「代表チームの記者会見の後、そしてポルトガルサッカー連盟会長との話し合いを経て、私は代表チームのトレーニングキャンプを離れることを決断した」と記した。

「いずれ、私がこれまで常に全力を尽くしてきた代表チームを去るに至った理由について、すべてのポルトガル国民に真実を伝えるつもりだ」

「今は、ポルトガルと私のすべてのチームメートに、例外なく幸運を祈る時だ」とロナウドは締めくくった。これにより、同選手は代表選手としてのキャリアに終止符を打つことになる。

41歳の同選手は、ポルトガル代表で234試合に出場し、146ゴールを記録して代表キャリアを終える。ロナウドとともに、ポルトガルは2016年に欧州選手権を制した。