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あと14点。クリスティアーノ・ロナウドの通算1000ゴール達成に向けたカウントダウンが進む。プロとしてのキャリアで記録した得点だ。

サウジアラビア王者アル・ナスルのポルトガル人FWは、アジア王者アル・アハリとのアウェー戦で14分に先制点を挙げた。この試合はリーグ第9節の延期分として行われた。

これで通算986ゴールに到達。今季リーグ戦では、オランダ人MFタイヤニ・ラインデルス（元ミラン、現マンチェスター・シティ）と同じ8得点で、得点王のイングランド人FWイヴァン・トニー（13得点）まであと5点だ。トニーはそのアル・アハリに所属している。

アル・アハリの守備陣には、イタリアのセリエAでもおなじみの2人がいる。ブラジル人のロジェール・イバニェス（元ローマ、アタランタ）とトルコ人のメリフ・デミラル（元アタランタ、ユヴェントス、サッスオーロ）だ。

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そのデミラルが31分にヘディングでネットを揺らしたが、主審はVARからの連絡を受けてピッチ脇でプレーを確認。ブラジル人GKベントへのファウルがあったとして、ゴールを取り消した。

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18分にはCR7自身がPKを失敗。シュートはポストに当たり、追加点の好機を逃して悔しがった。

前半終了間際、アル・アハリはガレーノ（元ポルト）の見事なシュートで同点に追いついた。

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後半の71分には、デミラルへのファウルをめぐってVARからの連絡を受けた主審がピッチ脇で映像を確認し、PKを与える。トニーがこれを決めて逆転を果たした。

リードを許した後、ポステコグルー監督はフランス人のキングスレイ・コマン（元ユヴェントス、バイエルン、パリ・サンジェルマン）をベンチから投入した。

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しかし75分、CKからの流れでイバニェスが決め、スコアは3-1となった。

この敗戦でアル・ナスルは勝ち点28のまま。マテオ・レテギ擁するアル・カーディシーヤと並び、首位に立つイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルとは勝ち点2差となった。アル・ヒラルは消化試合が1試合少ない。

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アル・ナスルは次節、11月28日土曜日にアル・ハズムとのアウェー戦に臨む。その前の11月24日火曜日には、AFCチャンピオンズリーグでカタールのアル・サッドをホームに迎える。アル・サッドにはイタリア人DFアレッシオ・ロマニョーリ（元ラツィオ、ミラン）、クロアチア人MFマルセロ・ブロゾヴィッチ（元インテルで、今回の対戦相手アル・ナスルにも在籍していた）、ブラジル人FWロベルト・フィルミーノ（元リヴァプール）が所属している。

試合記録

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アル・アハリ 3-1 アル・ナスル

得点者：14分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）、45分 ガレーノ（アル・アハリ）、71分 トニー（PK、アル・アハリ）、75分 イバニェス（アル・アハリ）。

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アル・アハリ（4-3-3）：メンディ；バーティア、デミラル、イバニェス、バロバイド（46分 アル・ハウサウィ）；アル・ジョハニ、アタンガナ、スペルツィアン（81分 アル・ブライカン）；トリンカオ、トニー、ガレーノ。控え：アブド、アブドゥルラフマン、アル・ムタイリ、ハミドゥ、マスード、ラディフ、スライマン。監督：プシッチ。

アル・ナスル（4-2-3-1）：ベント；ブーシャル、シマカン、イニゴ・マルティネス、アマン；アル・ハイバリ（72分 コマン）、サム・コスタ；アル・ハムダン、ジョアン・フェリックス、アンジェロ（87分 ガリーブ）；クリスティアーノ・ロナウド。控え：アル・アルワン、アル・アムリ、アル・ガムディ、アル・ナジディ、アル・ナジェイ、アル・ナセル、ハカウィ。監督：ポステコグルー。

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主審：テージョ（アルゼンチン）。

警告：スペルツィアン（アル・アハリ）、バロバイド（アル・アハリ）、アマン（アル・ナスル）、ガレーノ（アル・アハリ）、アル・ハムダン（アル・ナスル）、イニゴ・マルティネス（アル・ナスル）、シマカン（アル・ナスル）、アル・ジョハニ（アル・アハリ）、アル・ハウサウィ（アル・アハリ）、イバニェス（アル・アハリ）。

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順位表

アル・ヒラル * 勝ち点30

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アル・カーディシーヤ 28

アル・ナスル 28

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アル・アハリ 24

アル・イテハド * 24

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ネオム 22

アル・イテファク 19

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アル・ディルイーヤ 15

アル・ハリージュ 15

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アル・シャバブ * 14

アル・フルード * 12

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アル・リヤド * 12

アル・ファイハ 11

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アル・ハズム 10

アル・ファイサリー 10

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アル・ファテフ 6

アル・タアーウン 5

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アブハ * 3。

（* 消化試合が1試合少ない）。

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上位4チームはAFCチャンピオンズリーグの第1ステージに直接進出する。

5位はAFCチャンピオンズリーグの予選に進む。

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6位はAFCチャンピオンズリーグ2に出場する。

7位はガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグに出場する。

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下位3チームは2部に降格する。

勝ち点で並んだ場合は、直接対決の結果で順位を決める。