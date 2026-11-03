クリスティアーノ・ロナウド、痛烈な一文でエリック・テン・ハーグを厳しく批判

クリスティアーノ・ロナウドが、エリック・テン・ハグの発言についてピアーズ・モーガンに答えた。FCトゥウェンテのテクニカルディレクターを務めるテン・ハグは、日曜日に番組『グッドモーニング・エールディヴィジ』で、ロナウドについて「ユヴェントス以降はもう大した選手ではない」と語っていた。

ロナウドとテン・ハグはマンチェスター・ユナイテッドでともに働いたが、両者の関係はうまくいかなかった。最終的にロナウドはテン・ハグ監督によってチームから外され、その後、冬にアル・ナスルへ移籍した。

当時、ロナウドはピアーズ・モーガンとの２時間に及ぶインタビューでテン・ハグを批判。ポルトガルのスーパースターは、アヤックスやFCユトレヒトなどで指揮を執った元監督から適切な扱いを受けなかったと主張した。

番組『グッドモーニング・エールディヴィジ』（ESPN）では、テン・ハグが再びマンチェスター・ユナイテッド時代とロナウドへの対応について問われた。「選手たちは彼を尊敬していたから、彼のために力を尽くしたいと思っていた。だが、彼はもうプレミアリーグのレベルにはなかった」

「実際、ユヴェントス以降はもう大した選手ではない。レアル・マドリーはそれを見事に見抜いていた。レアル・マドリーは選手の入れ替えが常に非常にうまい。周囲にはまだ通用するように見えても、選手がもはやそのレベルにないと見極められる」

『ピアーズ・モーガンズ・フットボール・アンセンサード』の最新回で、英国人ジャーナリストのモーガンはロナウドに反応を求めたと明かした。CR7の答えは示唆に富むものだった。

モーガンによると、ロナウドは「彼について言葉を費やす価値はないと思う」と答えたという。