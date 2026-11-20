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クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルをアル・アハリとのサウジアラビアの大一番で勝ち点獲得に導けなかった。早い時間帯に先制点を挙げたものの、その後PKを失敗。マリノ・プシッチ監督率いるアル・アハリが主導権を握り、3-1で勝利した。アル・ナスルは3位にとどまり、勝ち点差を2に縮めたアル・アハリが迫っている。

ロナウドはアル・ナスルの先発メンバーに名を連ね、ユヴェントス時代の元チームメイトであるメリフ・デミラルと直接対決することになった。プシッチ監督は 物議を醸しているイヴァン・トニー を最前線に起用した。

試合はアル・ナスルにとって幸先の良い展開となった。サム・コスタが中盤で激しくプレスをかけ、ボールをロナウドのもとへ送る。十分なスペースを得たロナウドは、大きく振りかぶることなく反転しながらシュートを決め、0-1とした。

その5分もたたないうちに、アル・ナスルはさらにリードを広げる好機を迎えた。アウェーのアル・ナスルがPKを獲得し、ロナウドがキッカーを務めたが、シュートはポストを叩いた。

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この失敗はアル・ナスルに高くついた。前半アディショナルタイム、アル・アハリが見事なゴールで同点に追いつく。トニーが巧みにボールを落とすと、ガレノが放った遠距離からの強烈なシュートがゴール上隅に決まった。

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見応えのある後半、試合終了まで約20分のところでデミラルがペナルティーエリア内で不用意なファウルを受けた。VARによる確認の末にアル・アハリにPKが与えられ、トニーが決めて2-1とした。

アル・ナスルのアンジェ・ポステコグルー監督はキングスレイ・コマンを投入して打開を図ったが、実らなかった。コマンの投入直後、ガレノのCKにロジェール・イバニェスが飛び込み、アル・アハリが3-1とした。

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ロナウドにとって、キャリア通算986ゴール目を喜べる試合にはならなかった。得点ランキングでも、トニーとの差は縮まっていない（トニーが14得点、ロナウドが9得点）。

なお、オランダ代表のタイアニ・ラインデルスは8得点でランキング3位につけている。その得点力もあって、アル・カーディシーヤはサウジ・プロリーグで予想外の健闘を見せ、2位につけている。