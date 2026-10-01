リオ・ファーディナンドとピアーズ・モーガンが、クリスティアーノ・ロナウドを擁護した。41歳のスターは水曜日、代表監督ジョルジェ・ジェズスとの対立を受けてポルトガル代表を離れた。すでに最後の代表戦を終えていた可能性もあるが、その件についてはまだ公式な発表は出ていない。

ロナウドはノルウェー戦で出場機会がなく、そのことを快く思っていなかった。試合後には遠征に駆けつけたサポーターへあいさつせず、木曜日夜に行われる次戦デンマーク戦に向けた水曜日の練習にも参加しなかった。

ジェズス監督は記者会見で、先発メンバーを決める際にステータスを見ることはまったくないと強調し、オスロでそうしたように、ロナウドを問題なく試合を通じてベンチに置くことができると述べた。それを受けてロナウドはポルトガル代表のトレーニングキャンプを離れた。

木曜日には、CR7の象徴的な背番号7がすぐに別の選手へ与えられるとの第一報が伝えられた。その後、ラファエウ・レオンが木曜日夜のコペンハーゲンで背番号7を着用し、ブルーノ・フェルナンデスがキャプテンマークを巻くことが正式に明らかになった。

「もし本当なら吐き気がする」と、背番号7に関するニュースが正式発表される前に、これまでロナウドに複数の独占インタビューを行ってきたジャーナリストのピアーズ・モーガンは書いた。「クリスティアーノがポルトガルのためにしてきたすべてを思えば……いったいなぜ、彼らはこんな扱いをするんだ？」

「昨日は彼の父親の誕生日だった。そして彼は、父親が亡くなった翌日に祖国のためにプレーした。彼らの最高の選手に対する、この衝撃的な軽視を見るのは恥ずべきことだ」とモーガンは述べた。

このニュースが正式に確認された後、モーガンは再びXに投稿した。「なんて傲慢なクソ野郎なんだ！」。これは代表監督を指している。「ジェズスはポルトガル代表でプレーするには十分な存在では決してなかった。今はポルトガル史上最高の選手、クリスティアーノを見下して楽しんでいる」

マンチェスター・ユナイテッドで長年ロナウドとプレーしたリオ・ファーディナンドも、アル・ナスルのアタッカーはもっと敬意を払われるべきだと考えている。「クリスティアーノ・ロナウド以前、ポルトガルはどこにいた？ 彼らはこれまで何を成し遂げた？ そもそも大会に出場していたのか？ ましてや何かを勝ち取ったのか？」

ポルトガルはこれまで合計9回ワールドカップ出場を決めている。そのうち6回の予選突破は、2003年8月のロナウドのデビュー後に達成されたものだ。南欧のこの国はそのほか、2002年（グループステージ）、1986年（グループステージ）、そしてエウゼビオが3位に導いた1966年にも出場している。

欧州選手権では、ポルトガルは9大会で本大会出場を果たしており、ここでもロナウドのデビュー後に6回、そしてそれ以前に3回、本大会行きを決めている。後者は2000年（準決勝）、1996年（準々決勝）、1984年（準決勝）だ。さらにロナウドとともに、ポルトガルは初のタイトルも獲得した。欧州選手権（2016年）とネーションズリーグ2回（2019年、2025年）である。

「私が腹立たしく思うのは、多くの人が彼をここ3、4年だけで判断していることだ」とファーディナンドは続けた。「彼は今も、この年齢の選手としては驚異的な数字を残している。どのリーグであろうと関係ない。それでもなお素晴らしい数字なんだ」

「多くの人は少し時間をさかのぼる必要があると思う……ユヴェントス時代に彼が何をやったか見てほしい。レアル・マドリーでの時代も。そしてマンチェスター・ユナイテッドでの時代も。まるで3つのキャリアを1つに詰め込んだようなものだ。3つのワールドクラスのキャリアだ」とファーディナンドは締めくくった。



