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クリスティアーノ・ロナウドが、ジョルジェ・ジェズス監督との対立が大きな注目を集めたにもかかわらず、今後のネーションズリーグの試合に向けたポルトガル代表の予備メンバーに選ばれた。ベテランFWは前回の代表活動期間中に代表チームの合宿を放棄し、物議を醸していた。

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ベテラン主将が驚きの予備招集

1カ月にわたる激しい憶測の末、多くの人を驚かせる展開となった。ロナウドが11月の代表ウィークに向けたポルトガル代表の予備招集リストに名を連ねたのだ。アル・ナスルのスター選手は、9月に代表チームを劇的な形で離脱し、ジェズスの下での将来に大きな疑問が生じていたものの、再び代表入りの候補となった。ベテランFWは、アル・ナスルのチームメイトであるジョアン・フェリックス、サム・コスタとともに、幅広い候補を含む予備招集リストに入っている。

主将の復帰がとりわけ注目されるのは、9月に怒りをあらわにして代表チームを離れた経緯があるためだ。オスロでのノルウェー戦で出場機会のないままベンチにとどまり、緊張が一気に高まった。ジェズスと激しく衝突した後、デンマーク戦を前に代表チームを離脱した。

懲戒処分と規定上の条件

ポルトガルはネーションズリーグのグループA4最終戦に向け、ブラガでデンマークと対戦した後、カーディフに移動してウェールズと対戦する予定だ。『オ・ジョゴ』の報道によると、41歳の主将がリストに入ったことは、選手とコーチングスタッフの間の緊張が和らいだことを示唆している。ただし、最終メンバーの発表は11月6日（金）まで行われない見通しだ。

代表チームからの離脱は国内で大きな騒ぎを呼んだが、規定上、ロナウドが復帰する道は開かれたままだ。ポルトガルサッカー連盟（FPF）の規律委員会はロナウドに30日間の資格停止処分を科したが、処分期間は騒動の直後に始まったため、すでにその大半を終えている。処分は正式には10月30日に終了する予定で、ジェズスが11月の試合に向けた最終メンバーを発表する時点では、ロナウドは選出可能となる。

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代表でさらなる栄光を目指す

最近の摩擦にもかかわらず、ロナウドが国を象徴する存在であることは変わらない。41歳のロナウドは代表戦出場数の世界記録となる234試合に出場し、代表で驚異的な146ゴールを記録している。

2016年のEUROでポルトガルを初の主要タイトルに導き、2019年と2025年にはネーションズリーグのトロフィーも掲げた。こうした実績があるだけに、ロナウドを選外とするかどうかの判断には、国民とメディアの大きな関心が集まる。

全勝で準々決勝進出を確定

ピッチ上でポルトガルは完璧な戦いを続け、勝ち点12の満点でグループ首位に立ち、早々に準々決勝進出を決めている。ウェールズに1-0、デンマークに4-2で勝利し、ノルウェーにはホームとアウェーの両試合で2-1と連勝。ここまで全勝を維持している。