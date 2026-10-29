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クリスティアーノ・ロナウドが、権威あるバロンドールの創設70周年を記念した一般投票で「史上最高のバロンドール」に選ばれた。アル・ナスルのFWは長年のライバルであるリオネル・メッシを抑え、この象徴的な栄誉を手にした。ファンは、マンチェスター・ユナイテッド在籍時の2008年の受賞を歴代で最も際立つものに選んだ。

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ロナウドが「史上最高のバロンドール」を獲得

ロナウドが「史上最高のバロンドール」に選ばれ、輝かしいキャリアに新たな栄誉を加えた。41歳のロナウドは、権威ある個人賞の創設70周年を記念する象徴的な栄誉を手にした。

受賞者は一般投票で決まり、世界中のサッカーファンが史上最高の受賞者を選んだ。今回の勝利により、ロナウドはサッカー史上最も象徴的な人物の一人としての地位をさらに確かなものにした。5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、2008年の輝かしい受賞が特に評価された。

ポルトガルのスター、受賞をファンにささげる

この特別な栄誉を受け、アル・ナスルのFWはSNSで感謝を表明した。今回の受賞にファンが果たした重要な役割を強調した。

ベテランアタッカーは、この節目を祝う心のこもったメッセージを自身のインスタグラムに投稿。世界中の多くのファンと歴史的な瞬間を分かち合いたいという思いを示した。

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「サッカーはファンのものだ！」とロナウドは記した。「世界中のすべてのファンに感謝します。史上最高のバロンドールは、皆さんのものでもあります」

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一般投票でメッシを上回る

一般投票でロナウドは長年のライバルであるメッシを僅差で上回り、史上最高の栄冠を手にした。両者は10年以上にわたってバロンドールを席巻し、サッカー史上最も有名な個人間のライバル関係を築いてきた。

投票者は最終的に、メッシが歴史的なバロンドール受賞を果たした2012年よりも、ロナウドの2008年の活躍を選んだ。2008年、ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグとチャンピオンズリーグの二冠に導いた。

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焦点は引き続きサウジアラビアでの成功に

この象徴的な栄冠を手にしたロナウドは、再びアル・ナスルでの戦いに目を向ける。キャリアの終盤に入っても、サウジ・プロリーグで高いレベルのプレーを続けるFWは、現役引退を決断するまでにチームのタイトルをさらに増やし、通算1000ゴールの大台に到達することを目指している。