クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表復帰に厳しい条件を提示

ポルトガル版CNNが火曜午後に報じたところによると、クリスティアーノ・ロナウドはジョルジェ・ジェズスが同国代表監督である限り、ポルトガル代表に復帰しないという。

ロナウドを巡る騒動は、依然として波紋を広げている。41歳のエースFWは木曜日、ポルトガル代表のキャンプを途中で離れ、アル・ナスルに戻った。

そうしたのは、自身に関する一定の取り決めが守られなかったためだ。代表監督のジェズスはノルウェー戦（2-1で勝利）でロナウドにウォーミングアップを命じながら、結局投入しなかった。

その後、ジェズスは記者会見で、ロナウドとの間に対立はなく、この件に関して自身の対応に誤りはなかったとの認識を示した。

これにロナウドは不満を抱き、プライベートジェットでサウジアラビアへ向かった。その後、インスタグラムでポルトガル代表からの退身を発表した。

ポルトガルサッカー連盟とジェズスはここ数日、バロンドール5度受賞者との和解を試みてきたが、成功していない。

CNNによれば、ロナウドはジェズスが代表監督である限り、ポルトガル代表ではプレーしないという。ポルトガルでは、この表明をロナウドが代表監督を解任に追い込むための陰険なやり方だと見る向きもある。