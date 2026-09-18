クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表で今後も居場所があるのかがついに明らかになる

クリスティアーノ・ロナウド（41）が、ポルトガル代表のネーションズリーグに臨むメンバーとしてホルヘ・ジェズス監督に招集された。ポルトガルの今後の対戦相手はデンマーク、ノルウェー、ウェールズとなる。

スペインに敗れてワールドカップのラウンド16で敗退したあと、ロナウドの代表としての将来は不透明に見えた。ベテランは試合後に涙を流していたが、それでも代表キャリアを続けることになった。

ロナウドはポルトガル代表のユニフォームを着て、通算233試合出場（146得点）を記録している。アル・ナスル所属の同選手は2003年8月に代表デビューを果たし、それから20年以上がたった今もなお祖国のためにプレーしている。

その長い代表キャリアにおける最大のハイライトは、2016年の欧州選手権制覇だった。ワールドカップ優勝は、主要大会で何度も挑戦したにもかかわらず、このFWにはかなわなかった。

ホルヘ・ジェズスは、ワールドカップ後に退任したロベルト・マルティネスの後任だ。ジェズスはポルトガルでベンフィカやスポルティング・ポルトガルなどを率いた。昨季はアル・ナスルでロナウドの指揮官を務めていた。

ポルトガルは9月24日、ネーションズリーグ初戦でウェールズと対戦する。3日後には、ワールドカップで準々決勝進出を果たしたノルウェーとの一戦が控えている。

ポルトガル代表メンバー一覧

GK：ジオゴ・コスタ（FCポルト）、ルイ・シルバ（スポルティング・ポルトガル）、サムエル・ソアレス（ベンフィカ）

DF：ゴンサロ・イナシオ（スポルティング・ポルトガル）、レナト・ベイガ（ビジャレアル）、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）、トマス・アラウージョ（ベンフィカ）、ジョアン・カンセロ（FCバルセロナ）、ジオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）、ヌーノ・タバレス（ラツィオ）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）、ルベン・ネベス（アル・ヒラル）、ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）、ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー）

FW：クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）、ファビオ・シルバ（ボルシア・ドルトムント）、フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ）、フランシスコ・コンセイソン（ユベントス）、ゴンサロ・ラモス（ACミラン）、ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）、ペドロ・ネト（チェルシー）、ラファエル・レオン（ガラタサライ）。