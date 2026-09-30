クリスティアーノ・ロナウドが、ポルトガル代表のトレーニングキャンプを離れたことが明らかになったあと、自らコメントを発した。スーパースターは、とりわけ自身の決断の理由について、今後さらに詳しく語るつもりだとしている。現時点では、このサッカー界のレジェンドの代表キャリアがこれで完全に終わったのかどうかは不明だ。

ロナウドと代表監督ジョルジェ・ジェズスは、ここ数日対立している。FWはノルウェー戦（1-2で勝利）で90分間ベンチに座ったままで、そのことに目に見えて憤っていた。また、駆けつけたアウェーのサポーターに感謝を示すこともしなかった。

その後ロナウドは代表チームとともにデンマークへ移動した。木曜日には次のUEFAネーションズリーグの一戦が予定されている。しかし、ロナウドは水曜日の練習に参加せず、すでにマドリードへ向かった。

「彼は練習を拒否したわけではない。ロナウドに何か問題があるわけでもない」と、ジェズスはまずこう切り出した。その後に口にした言葉が、MARCAによれば、41歳のストライカーが決断を下した理由とみられている。

「私は好きなことを約束できる。私が監督だ。私はロナウドに、彼は出場しないと伝えた。君をベンチに置く。もし30分間君が必要なら出すし、そうでなければ出さない。どの選手も私の考えを変えさせることはできない。彼も違うし、サッカー界の誰であっても同じだ。どの会長でもだ。決して、絶対に誰もだ」

ロナウドは現在、反応を示している。「代表チームの記者会見のあと、そしてポルトガルサッカー連盟会長との会話を経て、私は代表チームのトレーニングキャンプを離れることを決めた」と、彼は記している。

「いずれ然るべき時に、私が常に全力を尽くしてきた代表チームを離れるに至った理由について、すべてのポルトガル国民に真実を伝えるつもりだ」

「今は、例外なくポルトガルとチームメート全員の成功を心から願う時だ」と、ロナウドは締めくくっている。



