クリスティアーノ・ロナウド、ネベス発言騒動に初コメント

ポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスの発言が波紋を呼んだ。これを受け、クリスティアーノ・ロナウドはチームメイトとの写真を投稿し、「いつも団結している」と投稿した。

ロナウドは金曜夕方、代表仲間との写真を投稿し「常に団結！」と添えた。ネヴェスが代表でのロナウドの役割に言及して起きた論争を収める意図と受け止められている。

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2026年W杯グループステージ第1戦のコンゴ民主共和国戦で1-1の引き分けとなった試合でポルトガルの得点を挙げたパリ・サンジェルマン所属のスター選手は、ロナウドのような大物選手や多くの有名選手が在籍する中で代表チームがどのように対応しているか問われ、こう語った。

ネベスは「クリスティアーノが代表やサッカーのために何をしてきたかは皆知っている。だが今は、彼も私たちも、彼はチームの一員で、他の選手と何ら変わらないと感じている」と語った。

「彼も他の選手と同じで、チームのために貢献している。良いプレーをし、チーム全体も良い試合をした」と続けた。

この発言の一部が一部ファンから「クリロナを軽視している」と批判された。

しかし、ロナウドを「もう1人の選手」と表現した部分に対し、一部ファンから「彼の地位や影響力を過小評価している」との批判が出た。

SNSではネベスへの批判が殺到。ロナウド支持者は「彼の影響力はプレーだけでなく技術やリーダーシップにも及ぶ」と反論した。

一方で、発言は文脈から切り離されたと見る声もある。ネベスは代表内のチームワークを語り、同時に「ドン」の歴史的価値を強調していたという。



