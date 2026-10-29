ティジャニ・ラインデルス、クリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックスがサウジ・プロリーグで大活躍した。オランダ代表のラインデルスはアル・リヤド戦（6-0）でハットトリックと1アシストを記録。同じ時間帯にアル・ナスルのロナウドも3得点を挙げ、キャリア通算得点を985に伸ばした。フェリックスはアル・ホルード戦（5-3）でチームの5得点のうち4得点をアシストした。

アル・リヤド 0-6 アル・カーディシーヤ

18分、ラインデルスが先制点を決めた。ファーポストでこぼれ球に素早く反応し、ゴール上部へ蹴り込んだ。前半終了間際にはアブドゥラー・アル・サレムがリードを2点に広げた。

後半開始早々、ラインデルスが再び得点。ズウォレ出身のラインデルスはフリアン・キニョネスから短いパスを受け、鋭いグラウンダーのシュートをファーサイドに決めた。その直後にはアシストも記録。ラインデルスのパスを走り込んだマハマドゥ・サンガレが受け、左足で決めた。

キニョネスのゴールで0-5となり、そのまま決着するかに見えたが、そうではなかった。終了間際、ラインデルスがニアサイドのスペースを突いて得点し、アル・カーディシーヤで自身初のハットトリックを達成。アル・カーディシーヤはライバル勢より消化試合数が多いものの、サウジ・プロリーグの首位に立っている。

アル・ナスル 5-3 アル・ホルード

アル・ナスルにとっては、アル・カーディシーヤよりもはるかに苦しい一夜となった。開始から15分あまり、ロナウドのゴールがオフサイドで取り消された直後、アル・ホルードがジュリアン・ドミンゲスの得点で予想外の先制を果たした。

アル・ナスルは立て直し、アンジェロとサディオ・マネのゴールで前半のうちに逆転した。ブラジル人のアンジェロとセネガル人のマネの得点はいずれもフェリックスが演出した。ただし、マネのゴールの前にはポルトガル人のフェリックスによるシュートミスがあった。

アル・ホルードも食い下がり、前半アディショナルタイムにロイク・エソンバのゴールで同点に追いついた。しかし後半は、ロナウドとフェリックスが再び主役となった。

後半の半ば、アル・ナスルが再びリードを奪う。フェリックスが中盤からの見事なパスをペナルティーエリア内で受け、横へ送ると、ロナウドが難なく押し込んだ。

その直後、ロナウドが勝負を決定づけた。フェリックスが相手を翻弄して高いクロスを上げ、ロナウドが力強いヘディングで決めたことで、この夜4つ目のアシストを記録した。

終盤にはロナウドがハットトリックを達成。マネには自らゴールを狙うだけのスペースがなかったが、周囲をよく見てロナウドにほぼ外しようのないチャンスを譲り、スコアは5-2となった。最後はドミンゲスがPKを決め、5-3で試合を終えた。