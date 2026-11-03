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クリスティアーノ・ロナウドの長男、クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアが、ポルトガルU-17代表に初招集され、成長を続けるサッカー選手としてのキャリアで新たな大きな一歩を踏み出した。アル・ナスルのアカデミーに所属する16歳は、11月の欧州選手権予選に向けたフィリペ・ラモス監督率いる23人のメンバーに選ばれた。

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10代のFWが代表で次の段階へ

クリスティアニーニョの愛称で親しまれる10代のFWは、著名な父の足跡を追うなかで、U-17代表への昇格を果たした。現在はサウジアラビアのクラブ、アル・ナスルの下部組織でプレーしており、今月後半に代表のチームメートと合流する。ポルトガルメディアの『Zerozero』によると、今季はクラブで7試合に出場し、3得点を挙げている。

年代別代表で着実にステップアップ

ラモス率いるチームへの昇格は、2025年5月にポルトガルU-15代表デビューを果たして以来、順調に歩んできた年代別代表での道のりにおける新たな節目だ。初出場以降、この10代の選手はポルトガルの年代別代表で通算13試合に出場し、5得点を挙げている。

U-15代表では4試合で2得点を挙げ、ほどなくして一つ上の年代に昇格。U-16代表でも決定力を発揮し、9試合で3得点を記録した後、今週U-17代表に招集された。

家族の歩みが将来への意欲を後押し

ピッチに立つたびに、バロンドールを5度受賞した父との比較は避けられない。それでも、今度の予選は16歳の本人にとって、ポルトガル代表で自らの評価を築く新たな機会となる。輝かしいキャリアを通じて父ロナウドを見守ってきたファンも、サウジアラビアと代表でのこの10代の選手の成長を注意深く追ってきた。

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本人がさらにステップアップするなか、父が現役を引退する前に、親子が公式戦で同じピッチに立つことはあるのかという憶測も続いている。一方、ポルトガルA代表は来週金曜日に最新の招集メンバーを発表する予定で、アル・ナスルの主将が選ばれるかどうかが明らかになる。

オエイラスで予選3連戦へ

将来の夢を実現する前に、クリスティアーノ・ジュニアはまず、ポルトガルが4チームによる予選グループを2位以内で終え、次のラウンドに進むことに集中する。3試合はいずれもオエイラスにあるポルトガルサッカー連盟の拠点、シダーデ・ド・フテボルで行われ、11月11日のアンドラ戦から始まる。ラモス率いるチームは続いて11月14日にブルガリアと対戦し、その3日後のセルビア戦でこのミニトーナメントを締めくくる。