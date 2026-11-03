クリスティアーノ・ロナウド・ジュニア、ポルトガルで新たな一歩：父との共演あるか

ポルトガル代表の人気スター、クリスティアーノ・ロナウドの息子であるクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアが、ポルトガルU-17代表に初招集された。フィリペ・ラモス監督が、今月11月に行われる欧州選手権予選に向けた23人のメンバーに彼を選出した。

16歳のロナウド・ジュニアの選出は、これまでにU-15およびU-16の年代別代表として自国代表を務めてきた実績を受けてのものであり、彼は現在、父が1軍に在籍するサウジアラビアのクラブ、アル・ナスルのアカデミーでキャリアを歩み続けている。

ポルトガル代表は予選で3試合を戦う予定で、11月11日にアンドラ、同月14日にブルガリアと対戦し、11月17日にはセルビアと顔を合わせる。3試合はいずれも首都リスボンで開催される。

この期間はロナウド・ジュニアにとって特別な機会となる可能性がある。というのも、アル・ナスルのキャプテンが欧州ネーションズリーグの一環として11月14日と17日に行われるデンマークおよびウェールズとの2試合に向けてジョルジェ・ジェズス監督のメンバーに加われば、ポルトガル代表のトレーニング拠点内で父と顔を合わせることができるかもしれないからだ。

ポルトガルサッカー連盟は、41歳のクリスティアーノ・ロナウドに対し、先月の欧州ネーションズリーグの試合中に代表合宿を離脱したことを受けて、30日間の出場停止処分を科していた。

これは、ロナウドがプロキャリア通算1000ゴール到達という偉業を追い続けている最中の出来事であり、彼は先週アル・ナスルのユニフォームでハットトリックを決めたことで、通算得点を985ゴールに伸ばしている。

一方、このポルトガル人スターは、月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのウズベキスタンでの対戦相手との試合に向けたアル・ナスルのメンバーから外れた。彼の休養という決定を、安全上の懸念や地域情勢がアジアの大会に及ぼす影響と結びつける報道も出ている。

ロナウドは男子サッカーの代表レベルにおける歴代最多得点者として記録を保持しており、225試合の国際試合で143ゴールを決め、ポルトガル代表の歴史における最も傑出した名の一つであり続けている。