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ユヴェントスとクリスティアーノ・ロナウドの長年にわたる法的紛争が、新たな局面を迎えた。ポルトガル出身のスーパースターに有利な判断が複数回下されているにもかかわらず、イタリアの名門クラブは敗北を受け入れず、この問題をイタリアの司法制度における最高位の機関に持ち込む方針を明らかにした。

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「ロナウド文書」を巡る争いは続く

捜査の焦点となっているのは、クラブの財務処理を巡る「プリズマ捜査」で浮上した、通称「ロナウド文書」だ。検察側は、ユヴェントスが選手たちと給与の支払いを延期する非公開の合意を結び、それがクラブの公式な財務諸表に正確に反映されていなかったと主張した。

この問題はユヴェントスにとって大きなスキャンダルとなり、アンドレア・アニェッリ前会長を含む取締役会の最終的な一斉辞任にもつながった。捜査で得られた通話の傍受記録は、ユヴェントスの立場をさらに複雑にした。録音された会話の一つで、クラブの法務責任者チェーザレ・ガバジオは、当時のスポーツディレクター、フェデリコ・ケルビーニに対し、書面による合意は「理論上、存在してはならない」と述べた。この発言は、クラブとスター選手との金銭的な取り決めが機微に触れるものであったことを示唆している。

当局が押収した文書そのものにロナウドの署名はなかったものの、合意の法的効力は裁判所で一貫して認められてきた。FW側は移籍に関係なく金銭の支払いを約束されていたと主張。一方、クラブ側は、プレミアリーグへの移籍によってロナウドが一部の金銭請求権を放棄したとの立場を取った。

仲裁判断とトリノの裁判所での争い

2022年3月に弁護士の事務所で現物の証拠が見つかった後、ロナウドは2023年9月に古巣に対する正式な法的手続きを開始した。書類を巡る問題が複雑だったため、両者は紛争解決に向けて仲裁に付すことで合意。2024年4月、仲裁委員会は双方の主張を一部ずつ認め、ユヴェントスに対し、選手側の弁護団が求めた1950万ユーロの全額ではなく、当初の請求額の約半分に当たる980万ユーロと利息の支払いを命じた。

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仲裁委員会は、ユヴェントスに選手を欺く意図があった証拠はないとしながらも、支払い延期の合意に基づく債務は有効だと指摘した。一方で、ロナウドがイングランドへ移籍したまさにその時点で支払いを明示的に要求してはいなかったことにも言及した。ユヴェントスは直ちに仲裁判断に異議を唱え、争いはトリノの労働裁判所に持ち込まれた。1月にはジャン・ルカ・ロバルド判事がクラブの不服申し立てを退け、アル・ナスルの主将への支払いが必要だと改めて認めた。

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ユヴェントスはなおも譲らず、2025-26期の最新の財務報告書で、最後の上訴を進めていると明らかにした。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、クラブは「この判決は、不服申し立ての書面で指摘された仲裁判断の形式的な瑕疵の有無を確認することに限られ、事件の実体を判断したものではない。したがって、仲裁判断が示した結論を変更するものではない」と述べた。クラブは、先の裁判所が事案の核心となる事実ではなく、手続き上の誤りだけを審査したと考えていることになる。

ユヴェントスへの財務上の影響

法廷闘争が引き続き注目を集める一方、ユヴェントスは株主とファンに対し、支払いが生じても現在のクラブの財務が不安定になることはないと説明している。クラブ首脳陣はすでにロナウドとの紛争に伴う費用を過去の会計期間に織り込んでおり、最高裁判所の審理結果によって突然赤字が生じることはないという。

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声明は現在の上訴の経緯について、さらに次のように説明した。「いずれにしても、仲裁判断に伴う財務上の影響は2023/2024会計年度からすでに当社の決算に反映されており、現在または将来の予算への悪影響は見込んでいない。ユヴェントスはこの判決に対して上告し、2026年3月27日に所定の通知を行った。現在は審理の日程が決まるのを待っている」。この手続きは、ユヴェントスにとって最後の法的手段となる。

記録を塗り替えてきたサウジアラビアでのキャリアが終盤に近づくロナウドにとって、この訴訟は原則の問題であるとともに、多額の金銭を取り戻すための争いでもある。ユヴェントスにとっては、新経営陣が何としても決着をつけたい、アニェッリ時代から残る問題だ。審理の日程はまだ決まっておらず、両者は4年にわたり、複数の司法段階に及んだ争いを続けている。最高裁判所の最終判断によって、クラブ史上でも特に訴訟の多かった時期の一つに、やがて決着がつくことになる。