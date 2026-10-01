デンマーク代表FWラスムス・ホイルンドは、53分に一時2-2となる見事な同点弾を決めた後、CR7の伝説的な「SIUUUU」セレブレーションを披露した。これは不在だったポルトガルのスーパースターへのメッセージであると同時に、そのチームメート、そして何よりもジョルジェ・ジェズス監督へのあざけりでもあったのだろうか。

新生ポルトガル代表を率いる新監督とロナウドの対立は、水曜夜、ストライカーのスター選手が代表チームを途中離脱したことで激化していた。ロナウドは、それに先立つ記者会見でジェズスが自身の状況について語った内容に明らかに納得していなかった。直近のネーションズリーグ、ノルウェー戦では、ジェズスが90分間ベンチに座らせたまま、41歳のロナウドが30分間ウォーミングアップしていたにもかかわらず投入しなかったことで、CR7は不満を募らせていた。

クリスティアーノ・ロナウドは代表チーム離脱について何を語ったのか？

「監督の記者会見とポルトガル連盟会長との会話の後、私はチームキャンプを離れることを決断した」と、ロナウドはインスタグラムを通じて自身の決断を説明した。詳しい経緯については、できるだけ早い機会に語りたいとしている。怒りに満ちたこの退団が、アル・ナスルの点取り屋にとって代表キャリアの終焉を意味するのかどうかは、当面のところ不明のままだった。

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SSCナポリ所属のアタッカー、ホイルンドは木曜夜、コペンハーゲンでミッケル・ダムスゴーアから美しいスルーパスを受けると、ポルトガル代表のセンターバック、ルベン・ディアスとの競り合いを制し、その後はGKジオゴ・コスタの前でも冷静だった。柔らかなループシュートでFCポルトの守護神にチャンスを与えず、自身15点目となる代表ゴールをCR7のセレブレーションで祝福。観客も「SIUUUU」に合わせて大声で唱和した。