コンゴ民主共和国は水曜日のワールドカップ開幕戦で優勝候補ポルトガルと引き分けた。クリスティアーノ・ロナウドは41歳とあってコンゴの選手から厳しくマークされず、試合を左右する活躍はなかった。

ロナウドはフル出場したが、得点は前半にジョアン・ネヴェスが挙げたヘディング1つだけ。その後、ヨアン・ウィッサの同点ヘディングで1－1の引き分けに終わった。

約1時間出場したコンゴ民主共和国MFンガライエル・ムカウは試合後、ロベルト・マルティネス監督がパリ・サンジェルマンのFWゴンサロ・ラモスより常にロナウドを起用することについて語った。

「特別な対策はなかった」とリールOSCのムカウは語る。「彼はもう全盛期ではない。年齢も重ねた」。

それでもCR7への敬意は失われていない。「彼は史上最高の選手の一人。我々は大きな敬意を抱いている。年齢を考えると以前と同じパフォーマンスは期待できないが、それでも敬意は変わらない」と語った。

とはいえ、ポルトガルにとって状況は深刻ではない。23日にウズベキスタン、28日にコロンビアと対戦する。

試合後、ロナウドは「理想のスタートではなかったが、まだ終わっていない。頭を上げて次へ進もう」と語った。