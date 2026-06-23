ポルトガル対ウズベキスタン戦（5-0）の試合後、クリスティアーノ・ロナウドは「完全に復活した」と語った。41歳のストライカーは2得点を挙げ、ワールドカップ史上初めて6大会連続で得点を挙げた選手となった。

6分には先制点（1-0）を挙げ、ワールドカップ史上初めて6大会連続得点をマーク。さらに3-0となるゴールも奪い、ハットトリックを目指したが達成はならなかった。

試合終了直後、彼はカメラを手に取り「I’m back, I’m back!」と叫んだ。

これは批判への回答でもある。リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、ハリー・ケインは初戦で結果を出したが、ロナウドのコンゴ民主共和国戦（1-1）は苦戦。しかし今回はウズベキスタン戦で答えを示した。

NOSのスタジオでロナルド・デ・ブールは「ここ数日の出来事が彼に何らかの影響を与えた」とコメント。「4得点を奪う可能性もあったが、素晴らしいスタートだ」

デ・ブールは「この好調が長く続くことを願っている」と話し、ブラールーズは「彼のマインドセットがチームを鼓舞している」と続けた。

ポルトガルは2試合を終えて勝ち点4。最終戦はロナウドとチームにとって極めて重要になる。初戦で勝利し、今夜コンゴ民主共和国と戦うコロンビアがその相手だ。