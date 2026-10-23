クリスティアーノ・ロナウドがゴールを挙げ、アル・ナスルのアル・ファイサリー戦での1-3の勝利に貢献した。41歳のポルトガル人にとって、キャリア通算982得点目となる公式戦でのゴールだったが、試合後には得点者を巡って議論が起きた。その後、ロナウドの得点として記録されることが明らかになり、通算1000得点の大台へまた一歩近づいた。

敵地での一戦でアル・ナスルは好スタートを切り、早々に先制した。サディオ・マネのパスを受けたアブドゥラー・アル・ハムダンがネットを揺らした。アウェーチームは0-1とリードして前半を終えた。

後半開始直後、ロナウドも勝利に貢献するゴールを挙げたかに見えた。49分、ジョアン・フェリックスが狙い澄ましたクロスをゴール前に送り、同じポルトガル出身のロナウドが待ち構えていた。ロナウドが頭で合わせたボールはゴールに入り、スコアは0-2となった。

しかし、この得点をロナウドのものとして記録すべきかどうか、議論が起きた。ロナウドがフェリックスのクロスを頭でそらした後、ボールはそのままDFジロトに当たってゴールに入ったためだ。SNS上では、ロナウドのゴールなのか、オウンゴールなのかを疑問視する声が上がった。

判定において特に重要なのは、アンドレイ・ジロットがボールの方向を変える前に、ロナウドのヘディングシュートがすでにゴールへ向かっていたかどうかだ。その後、疑問は解消された。サウジ・プロリーグの公式サイトと試合速報では、現在もロナウドが得点者として記載されている。地元メディアも、主審が公式記録上、この得点をロナウドに認めたと伝えている。

一方、アル・ファイサリーも簡単には引き下がらなかった。66分にテオ・ボンゴンダが1-2とするゴールを挙げ、試合を再び接戦に持ち込んだ。アル・ナスルは終盤、勝利を確実にするために奮闘を強いられた。

試合終了まで10分余りとなったところで、アンジェロ・ガブリエウが勝敗の行方に決着をつけた。途中出場のアンジェロはアル・ハムダンからパスを受け、美しいカーブをかけたシュートをファーサイドに決めた。これで最終スコアは1-3となり、アル・ナスルが勝ち点3を確保した。



