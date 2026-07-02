クリスティアーノ・ロナウドの姉が、彼の将来について重大な発表をした。

クリスティアーノ・ロナウドは自身最後のW杯に臨んでいる。木曜日、姉のカティア・アヴェイロがSport TVで語った。41歳のフォワードはポルトガル代表として16強でクロアチアと対戦する。勝てば準々決勝でスペインと戦う。

「私が得ている情報では、彼は代表を引退するつもりです。今すぐではありませんが、今回のW杯が“最後のダンス”になるでしょう。もう少し、この瞬間を楽しんでほしいですね」と、姉はトロントのスタジアムに入る直前に語った。

カティアは兄を誇りに思う。「彼は20年以上トップで走り続けてきた。私たちがどこから来て、今どこにいるか見てほしい。母が耐えた苦難を思い出してほしい。批判で私たちの喜びが損なわれる？ ありえない！」

姉はポルトガルの勝利を確信している。「私は自信があるし、最後は私たちが笑うでしょう。クリスティアーノも落ち着いていて、良いエネルギーを感じます。ファンとしては心強いです。」

「ベスト16でスペインと当たる？ 相手が誰であれ、私たちは準備万端」と、スペインがオーストリアを3－0で下すのを見たカティアは希望を語った。

代表通算231試合で145得点を挙げ、2016年欧州選手権と2度のネイションズリーグ制覇を経験。最大の目標は依然としてW杯制覇だ。

代表での将来は不透明だが、本人はまだ結論を出さず、米・加・墨開催の大会でポルトガル代表の成功に集中している。