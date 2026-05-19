クリスティアーノ・ロナウドの元監督が『クーワラ』に語る：彼の偉大さは3つの点にある

ポルトガル代表の元アシスタントコーチ、アメリカ人のダン・ガスパー氏は、チームキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドの最大の特徴を「並外れたプロフェッショナル」と指摘した。

ジャスパー氏は2009年、ポルトガル代表でカルロス・ケイロス監督の下、GKコーチ兼アシスタントを務め、2010年W杯では当時代表だったロナウドを指導した。

後日公開予定の「クーワラ」インタビューでは「ロナウドの偉大さは才能だけでなく、規律と向上心にある」と語った。

また、ポルトガル国籍も持つ同コーチは「人々はゴールやタイトルしか見ないが、日々のプロ意識や回復習慣、競争心、細部へのこだわりは見えない」と付け加えた。

現在ガーナ代表GKコーチを務めるジャスパー氏は「偉大な選手を際立たせるのは、大事な日のモチベーションではなく、毎日世界基準を維持することだ」と続けた。

「彼は毎日、体も頭も心も込めて取り組む。その組み合わせは稀有で唯一無二だ。並外れたプロフェッショナルであり、完璧な戦士だ」と結んだ。

ロナウドは火曜日、2026年W杯ポルトガル代表に選出され、史上最多6度目の出場を目指す。

木曜日にはアル・ナセルで初タイトルを狙うが、獲得には最終節でダムクに勝つ必要がある。