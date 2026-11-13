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ポルトガル代表は、デンマーク代表とのUEFAネーションズリーグの一戦で、伝説的な存在であるクリスティアーノ・ロナウドを前例のない形でたたえる準備を進めている。代表チームは、ロナウドが最近、代表の舞台から退く決断を下したことを受け、この象徴的なFWを称える一連の取り組みを行うと発表した。

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去りゆく史上最高の選手へ、特別な敬意

ポルトガル代表は今週土曜日、エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガでロナウドに歴史的な敬意を表する予定だ。同国に絶大な影響を与えたFWをたたえるため、試合当日のメンバー全員が試合前のセレモニーで象徴的な背番号7のユニフォームを着てピッチに登場する。この特別な催しは、ネーションズリーグ・グループA4の第5節の前に行われる予定だ。

『ア・ボラ』によると、この決定はポルトガルサッカー連盟（FPF）首脳部と代表のスタッフによる会議で最終的に決まった。FPF会長のペドロ・プロエンサは、ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督、そして現在ベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ブルーノ・フェルナンデスが名を連ねるチームのリーダー陣と協議。2003年8月に始まった一つの時代の終わりを示すには、全員で背番号7を身に着けるのが最もふさわしいと判断した。

ペドレイラでの拍手

選手全員が背番号7を着て入場する光景に加え、ムニシパル・スタジアムのファンも重要な役割を担う。デンマーク戦の開始7分に、象徴的な形で敬意を表する企画が用意された。独特な建築様式から「ペドレイラ」と呼ばれることも多いスタジアムの観客が一体となり、長年にわたりポルトガル代表の主将を務めたロナウドにスタンディングオベーションを送る。

代表戦で史上最多得点を記録したロナウドの引退を、ふさわしい厳粛さをもってたたえられるよう、UEFAはこうした演出を許可したと伝えられている。チームがロナウドの歴史的な功績を振り返り、たたえる一方で、ロナウド退団後の時代が本格的に始まるブラガの雰囲気は、感情の高まりに包まれるとみられる。公式戦でこれほど足並みをそろえた演出を統括団体が認めるのは異例だ。

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シダーデ・ド・フテボルに残す記憶

敬意を表す動きは試合当日だけにとどまらない。FPFは代表のトレーニング拠点でも対応を取っている。シダーデ・ド・フテボルでは、選手宿舎にあるロナウドが普段使用していた部屋を空室のままにすることを決めた。代表からの引退発表後、初めて迎える代表活動期間において、その空室はロナウドの不在を象徴している。

次の試合 POR UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 DEN 視聴する

キャンプ内でのこの対応からは、主将を失ったことを連盟やかつてのチームメイトがいかに重く受け止めているかがうかがえる。FPFは新たな時代への移行に際しても、ロナウドが築いた基準を忘れないようにしたい考えだ。部屋を空けておくことで、ピッチに立つことはなくなっても、その存在がチームのアイデンティティーの一部であり続けると示している。

伝説の選手が去った後の時代へ

去りゆく伝説的選手をたたえることに注目が集まる一方、ジェズス監督は最も名高い攻撃の武器を欠いたまま、厳しい日程を乗り切らなければならない。チームは今後、フェルナンデスやシウバらに攻撃をけん引する役割を託すことになる。今週末は感情が揺さぶられるだろうが、最優先の目標はネーションズリーグで好結果を収め、グループ内での順位を維持することだ。ロナウドの不在は、ロッカールームだけでなく、ポルトガル代表の戦術面にも大きな穴を残す。