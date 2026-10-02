「これは単純に、試合前日に起きた出来事を受けて代表キャリアが終わった可能性のある一人の男へのオマージュです。だから、もう一度彼に敬意を表したかっただけです」と、この23歳はポルトガルに2-4（前半1-2）で敗れた後、TV 2で語った。そのゴールセレブレーションは「まったく無礼なものではありません。彼は僕の大きなアイドルです」とした。

ホイルンドはコペンハーゲンで58分に一時2-2となるゴールを決め、その後、ロナウドの象徴的な「Siu」セレブレーションを熱狂的に披露した。 これが大きな議論を呼び、公には一部で嘲弄と受け取られた。しかし、この非難に対しては、SSCナポリのFWはすでに2025年3月、当時まだロナウドを擁していたポルトガル相手に決勝点を挙げた際にも、同じくCR7のセレブレーションを見せて反論していた。

「ずっとロナウドのセレブレーションを真似するのが夢だった。特に彼相手にね」と、当時は話していた。「自慢するためじゃなくて、むしろ敬意を示すためなんだ。そう呼んでいいなら、僕はちょっとしたファンボーイみたいなものだよ」。おそらくそのためでもあったのだろう。木曜夜にはポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスと小さないさかいも起こした。握手の際、ホイルンドはジェズスの胸を軽くたたき、非常に険しい視線を向けていた。

この件については、ひとまず当事者2人のどちらもコメントしなかった。 ロナウドは、コペンハーゲンでのアウェーゲーム前日にジェズスとの口論の末、セレソンを足早に離れており、そのためネーションズリーグの一戦を欠場した。これにより、代表チームでの彼のキャリアは終わったように見える。ジェズスはまず、この代表ウィークの残りに「集中したい」と話した。その後、この件について話す時間はあるだろうとした。