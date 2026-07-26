PIF（政府系ファンド）周辺の関係者が同紙に認めたところによると、現サウジアラビア王者の負債はすでに8億リヤル超に達しており、ユーロ換算では1億8700万ユーロ強となっている。

この深刻な財政危機は、過去シーズンの誤った財務判断のみに起因するものとされており、クラブはサウジ・プロリーグの厳格な監督下に置かれることになった。負債のさらなる拡大を防ぐため、オーナーはただちに抜本的な措置を講じている。

その中でも特に大きいのが、運営マネジメントの行動権限の剥奪だ。Al-Riyadiahが「現在のクラブ首脳陣は来季に向けた新契約の締結を禁じられているのか」と明確に問いただすと、この関係者は「はい。経営陣がクラブ収入から流動性を確保しない限り、契約締結は行われない」と明言した。

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クリスティアーノ・ロナウドのクラブに移籍禁止措置

これにより、リヤドを本拠とするこのクラブの首脳部は、スポンサー収入やその他のクラブ収入による資金を証明できるまで、新たな選手を獲得することができない。

政府系ファンドの再建計画は、3つの柱に基づいている。現クラブ首脳部の財務権限の制限に加え、独立した財務、経済、法務のコンサルティング会社が起用された。

これらの会社は、商業収入を増やす方法の提示、支出の整理、そして財政の持続可能性を回復するための時間軸を伴った工程表の策定を担う。3つ目の柱はオーナー構造に関するもので、PIFは現在、クリスティアーノ・ロナウドのクラブ買収に向けた2つの本格的なオファーを評価しており、ファンドは部分買収を優先している。

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政府系ファンドPIFはスポーツ面に介入できない

この関係者によれば、これらの措置の目的は「クラブの財務面、ファン面、マーケティング面における価値を維持し、負債の倍増を防ぎ、現行のガバナンス規則の順守を強化すること」にあるという。

こうした規則は国際的な観点からも拘束力を持つ。PIFが保有するスポーツ関連企業の所有構造は、FIFAやその他の団体の監督下にあるためだ。同一オーナーが保有する複数クラブ間で公正な競争を担保するため、政府系ファンドは法的に財政支援を均等に配分する義務を負っており、スポーツ面の事柄に直接介入することは認められていない。