共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

クリスティアーノ・ロナウドの伝説的な背番号を守るため、ポルトガルサッカー連盟がユニフォームのデザインを変更した。今後、代表で背番号7を着ける選手には、見た目を変えた数字が用いられる。

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は、数字の7に横線を一本加える。これにより、今後ユニフォームに施される背番号は、20年以上にわたってロナウドと結びついてきた書体とは明確に異なるものになる。

代表チームの背番号を公式に欠番とすることは規則で禁じられているため、連盟幹部はデザインを工夫してこの禁止規定に対応した。背番号7は今後も選手に割り当てられるが、クリスティアーノ・ロナウドの時代に使われたものとまったく同じデザインは、元キャプテンだけのものとして残される。

連盟は声明で、ロナウドが同国のサッカー史に与えた影響の大きさを、この措置の理由に挙げた。「これは、この特別な背番号の重要性を永遠に刻み、そこに込められた功績をたたえるもう一つの方法です」と説明。「今日からユニフォームには別の7が記されます。しかし、その本質と誇りは変わりません。これまでの背番号は、決して忘れられることのない歴史の象徴として守られます」と続けた。

広告 広告

この措置は、国際舞台での比類なきキャリアが終わってから、わずか数週間後に取られた。現在41歳のロナウドは11月初め、23年間在籍したポルトガル代表からの引退を発表していた。

次の試合 POR UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 DEN 視聴する

引退に先立ち、ロナウドとジョルジェ・ジェズス代表監督の間には公然の対立が生じ、代表での最後の数週間に影を落としていた。それでも、ベテランの実績は群を抜く。ロナウドは234試合出場、146得点を記録し、同連盟の歴史における最多出場と最多得点の両記録で、後続に大差をつけて首位に立っている。

母国の代表ユニフォームを着て20年以上にわたりプレーしたロナウドは、ポルトガルサッカーの最も成功した時代を築いた。長年主要タイトルから遠ざかっていた代表を2016年に欧州選手権優勝へ導き、その後も2019年と2025年のネーションズリーグ制覇で、国際タイトルをさらに2つ獲得した。