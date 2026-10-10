クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルサッカー連盟（FPF）から暫定的な出場停止処分を科されている。41歳のアル・ナスルFWは、代表チームの合宿を最近離脱した件を受けて懲戒調査の対象となっており、その背景にはジョルジェ・ジェズス監督との衝突があった。ロナウドがどれほどの期間戦列を離れることになるのかは、現時点で明らかになっていない。

ポルトガル連盟は10月9日金曜日、主将に対する正式な懲戒手続きが開始されたと発表した。この件は、10月7日に連盟へ報告された出来事をめぐるものだ。最終的な処分内容が明らかになるまで、ロナウドの暫定的な出場停止は継続される。

FPFは公式声明の中で、懲戒部門が10月9日にロナウドの違反の可能性について調査を開始する決定を下したと認めている。連盟は、このFWがすでに自動的に予防的出場停止の状態にあったこと、さらに追加の暫定的出場停止処分も科されたことを強調した。加えて、この案件は緊急性を伴うものとなっている。

懲戒措置の発端となったのは、ロナウドがポルトガル代表の合宿を離れたという注目すべき出来事だった。ベテランのロナウドは、ノルウェーとの国際親善試合で2-1の勝利を収めた一戦でベンチスタートとなったあと、ジョルジェ・ジェズス監督と対立した。ロナウドによれば、指揮官は事前に約30分間プレーさせると約束していたという。

ロナウドはその試合中にウォーミングアップこそ行ったものの、最終的に出場機会は与えられなかった。そのため本人は真剣に受け止めてもらえていないと感じ、のちにジェズス監督が2つ目の約束も守らなかったと主張した。ロナウドによれば、代表監督は記者会見の場でこの状況について公に説明すると約束していたという。

その後、緊張は非常に高まり、ロナウドはポルトガルがデンマーク戦に臨む前に合宿を離れることを決断した。ポルトガルのスターはその後、詳細な声明を公表し、チームメートとサポーターに謝罪した。その中で、代表チームを離れたという自らの決断が無傷では済まないことを認めている。

注目すべきことに、ロナウドはその声明の中で自ら適切な処分を求めていた。主将は、自身の模範としての役割があるからこそ、自分の行動は厳しく判断されるべきだと強調した。つまり、ジェズスの対応への批判を抱きながらも、離脱の結果を受け入れる用意があることを明確にした。

ポルトガルサッカー連盟の懲戒規定によれば、ロナウドには1カ月から6カ月の出場停止処分が科される可能性があり、場合によっては罰金が併科されることもある。自らの非を認めたことが最終的な処分の軽減につながる可能性はあるが、その点についてはまだ何も正式には決まっていない。