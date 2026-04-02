クリスティアーノ・ロナウドと所属クラブが、未払い疑惑で厳しい批判を浴びている

ブラジルのクラブ、フラメンゴは、クラブ公式チャンネルを通じてUDアルメリアに対する不満を表明した。クリスティアーノ・ロナウドは2月からこのスペインのクラブの共同オーナーとなっており、声明の中でもその名が挙げられている。

フラメンゴは、アルメリアに向けた厳しい声明を発表した。ブラジルのクラブは、FWラザロ・ヴィニシウス（24）の移籍後、2022年8月に発生した債務の支払いを求めている。

声明は、スペイン南部のクラブに対する厳しい非難から始まっている。「アルメリアは、590日間にわたりフラメンゴに対し約180万ユーロの債務を抱えている」。その後、アル・ナスルのストライカーの名前も挙げられている。 「2月、クリスティアーノ・ロナウドが同スペインクラブの25％の株式を取得した。」これによりフラメンゴは、彼がアンダルシアのクラブの行動に対して共同責任を負っていることを示唆している。

声明の残りの部分では、この非難についてさらに詳しく説明されている。「アルメリアはすでに590日間支払いを滞納しており、推定180万ユーロ以上の債務を積み上げている。これは、交わされた合意や国際サッカーのルールを恥知らずにも無視しているものだ。」

またフラメンゴは、FIFAが債務を認定しているにもかかわらず、アルメリアが支払いを拒否していると主張している。

そのため、クラブはさらなる措置を講じ、この紛争をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する。クラブは、管轄機関がこの行為に対して適切な対応をとると確信している。

41歳のポルトガル人選手にとって、ピッチの外でもサッカーに貢献することは長年の夢だった。ロナウドは2月、なぜこのスペインのクラブの株式を取得したのかについて語った。「アルメリアは強固な基盤と明確な成長の可能性を秘めたスペインのクラブだ」と、このトップストライカーは述べた。