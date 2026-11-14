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ポルトガルは土曜夜、UEFAネーションズリーグで痛恨の敗北を喫した。ジョルジェ・ジェズス監督率いるチームは、ブラガのエスタディオ・ムニシパルでデンマークに1-4と大敗。この夜は、クリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表からの引退を見送るセレモニーも大きな注目を集めた。

試合前、ポルトガルは11月5日に代表引退を発表したロナウドを盛大に送り出した。選手入場の際には、元主将のユニフォームを着た11人がピッチに登場し、スタンドからも敬意が示された。背番号にちなむ7分にもCR7を称える場面があり、大型スクリーンにその姿が映し出されると、観客は拍手を送り、一斉に名前を連呼した。

試合はポルトガルが攻撃的に入り、序盤からデンマークに圧力をかけた。10分にはヴィティーニャが最初の決定機を迎えたが、好位置からのシュートは威力を欠いた。一方のデンマークも黙ってはおらず、モハメド・ダラミーらを起点に危険なカウンターを仕掛けた。

20分を過ぎると、ポルトガルには先制のチャンスが増えていく。ペドロ・ネトのシュートは、フィリップ・ヨルゲンセンに代わって出場したマッズ・ヘルマンセンに難なく防がれた。ディオゴ・ダロトの危険なクロスも、ネトが合わせる前にピエール＝エミール・ホイビュルクが阻み、得点にはつながらなかった。

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38分には、デンマークが先制したかに見えた。練習を重ねたセットプレーからラスムス・ホイルンドが頭で決めたが、ボールを供給したヨアキム・アンデルセンにファウルがあったとして得点は認められなかった。しかし数分後、ポルトガルに災難が降りかかる。ルベン・ディアスの腕にボールが当たり、VARの介入を経て主審がペナルティースポットを指した。

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43分、ホイビュルクがPKを蹴り、ディオゴ・コスタを破った。ポルトガルのGKは正しい方向に飛んだものの、シュートを止められず。デンマークが0-1とリードして前半を終えた。

後半に入ると、試合はたちまちホームチームにとって悪夢となった。50分、ミッケル・ダムスゴーがポルトガルの守備陣の頭上へ巧みに浮き球を送り、ホイルンドが見事なボレーでデンマークのリードを広げた。ストライカーはダイレクトで打ち抜き、コスタにまったく反応の余地を与えなかった。スコアは0-2となった。

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ポルトガルは反撃を試みたが、57分にさらにリードを広げられた。ホイルンドが巧みな動きでレナト・ヴェイガをかわし、狙い澄ましたシュートを決める。この夜2点目で0-3とすると、デンマークのアウェーサポーター席からは挑発するようにリオネル・メッシの名前が連呼された。

ジェズス監督は63分、3枚替えで流れを変えようとした。フェリックス、ネト、ルベン・ネヴェスに代え、それぞれロナウドを象徴する背番号7を着けたカルロス・フォルブス、フランシスコ・トリンコン、ジョアン・パリーニャを投入。トリンコンはヴィティーニャの好パスからすぐに絶好機を迎えたが、シュートは枠を外れ、1点を返す大きなチャンスを逃した。

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75分、ポルトガルの大敗は決定的となった。交代出場したばかりのマティアス・イェンセンがクロスを上げ、アンデルセンが頭で押し込んで0-4。後半アディショナルタイムには、ポルトガルも一矢報いた。ジョアン・フェリックスのシュートは防がれたが、ベルナルド・シウバが至近距離からこぼれ球を押し込み、1-4とした。

ポルトガルは敗れたものの、UEFAネーションズリーグのリーグA・グループAで首位を維持し、準々決勝進出をすでに確定させている。2位のデンマークも、火曜日に行われるノルウェーとの最終戦で勝ち点1を獲得すれば進出が決まる。