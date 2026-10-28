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クリスティアーノ・ロナウドが、世界中のファン投票を経て、初開催のB.O.A.T.（バロンドール・オブ・オールタイム）賞の受賞者に正式に選ばれた。ポルトガルの伝説的FWがマンチェスター・ユナイテッドで見せた2008年の活躍は、権威あるバロンドールの歴史上、個人として最高の1年と認められた。

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ロナウド、歴史的投票でメッシを僅差で上回る

サッカー界の史上最高を巡る論争が再燃する中、『フランス・フットボール』は直近の式典後に独自の賞を導入した。B.O.A.T.賞は、バロンドール受賞者のどの年の活躍が、サッカー史上で最も優れているかを決めるために設けられた。一般投票では、マンチェスター・ユナイテッドで目覚ましい活躍を見せた2008年のロナウドが首位に輝いた。

この結果、アル・ナスルのスターは長年のライバルであるリオネル・メッシを僅差で退けた。投票者は、メッシがクラブと代表で91ゴールを挙げた記録的な2012年よりも、ロナウドが初めてバロンドールを獲得した年の活躍を支持した。

B.O.A.T.賞の新たな選考基準

国際的な記者団が受賞者を決める従来のバロンドールとは異なり、B.O.A.T.賞ではサポーターに選択が委ねられた。『フランス・フットボール』はデジタル版の読者に投票を開放。ファンは、憧れの名選手がどの年に見せた姿こそ「史上最高」の栄冠にふさわしいか、票を投じることができた。

候補者は現役時代にバロンドールを複数回受賞した選手に限られた。その顔ぶれには、ヨハン・クライフ、ミシェル・プラティニ、マルコ・ファン・バステン、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ケビン・キーガン、フランツ・ベッケンバウアーに加え、レアル・マドリーの象徴的存在だったアルフレッド・ディ・ステファノ、ブラジルのレジェンドであるロナウド・ナザリオが名を連ねた。

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ファン、有料投票で憧れの選手を選出

この歴史的な投票には特別な条件があり、投票するには1ユーロを支払う必要があった。主催者は参加を促すため、投票者全員を対象に、2027年のバロンドール授賞式のチケット2枚が当たる抽選も実施した。

この企画は人気を集め、数千人のファンが料金を支払い、自分の選んだ選手の活躍した年を支持した。データによると、お気に入りの選手を首位に押し上げようと、実際に5000人以上が複数回投票したという。

上位12枠をロナウドとメッシが独占

投票ではロナウドとメッシが圧倒的な強さを見せ、上位12枠を2人で占めた。ほかの選手が初めて入ったのは13位で、2002年の印象的なバロンドール受賞によって、ブラジルのレジェンド、ロナウド・ナザリオがその座を獲得した。