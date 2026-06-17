クリスティアーノ・ロナウドが、エジプト代表のレジェンドがトップに立つ歴史的なリストに名を連ねた

伝説のクリスティアーノ・ロナウドは、本日水曜日の2026年ワールドカップグループリーグ第1戦でポルトガル代表としてコンゴ民主共和国戦に出場し、ワールドカップの歴史に新たな1ページを刻んだ。

この出場により、41歳132日のロナウドはW杯史上4番目に年長の選手（GK含む）となった。1位は45歳161日のエジプト・ハドリー、 43歳3日のフレッド・ムンドラゴン（コロンビア）、42歳39日のロジェ・ミラ（カメルーン）に次ぐ4番目の記録となった。フランスの「stats foot」が報じた。









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関連して、ジョアン・ネヴェスは6分、見事なヘディングでポルトガルがコンゴ民主共和国に先制した。

この若手MFは21歳8か月で得点を挙げ、ポルトガル代表としてワールドカップ史上3番目に若い得点者となった。1位は21歳4か月で初得点をマークしたC・ロナウド、2位は21歳5か月で得点を挙げたゴンサロ・ラモスだ。

ポルトガルは2026年W杯グループ11でコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同居している。







