クリスティアーノ・ロナウドは金曜日、アル・ナスルにとって重要な存在となった。FWはアル・ディリーヤ戦で先制点を決め、チームは最終的に3-0で勝利した。アル・ナスルは現在、同日 earlier にティジャニ・ラインデルスがその実力を示した首位アル・カディシーヤと勝ち点で並んでいる。

ロナウドに加え、イニゴ・マルティネス、ジョアン・フェリックス、キングスレイ・コマン、サディオ・マネらも先発したアル・ナスルは、23分に先制した。GKワリード・アブドゥッラーはコマンのシュートをやや不十分にしか防げず、こぼれ球を詰めたロナウドのシュートにはなすすべがなかった。1-0となった。

ロナウドは自身のゴールをおなじみの形で祝福し、代表ウィークの厳しい期間を経て安堵しているようにも見えた。この期間中、彼はホルヘ・ジェズス監督との対立を受けて代表チームを離れていた。CR7は長文の声明を通じて、とりわけ11月の代表ウィークには参加可能であることを明らかにしている。

さらにロナウドにとっては、これがキャリア通算980ゴール目でもあり、非現実的とも言える1000ゴールという大台にまた一歩近づいた。

2点目もポルトガル勢によるものだった。サム・コスタがジョアン・フェリックスのCKに合わせ、バウンドしたボールをヘディングで決めた。

後半にもさらに1点が生まれたが、今度は得点にポルトガル人は直接関与していなかった。マネのスルーパスで抜け出したコマンは、ロナウドへ横パスを出すこともできたが、自らボールを隅へ流し込み、3-0とした。



