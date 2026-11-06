共有 GOALをGoogleでフォロー

クリスティアーノ・ロナウドが、感情のこもった動画メッセージで代表引退を正式に発表し、歴史的な時代に幕を下ろした。41歳のFWは、9月の代表ウィーク中の出場時間をめぐってジョルジェ・ジェズス監督と激しく対立した末、ポルトガル代表を去る。

広告

象徴的なキャリアに苦い幕引き

ロナウドは代表からの引退を表明した。その発表はSNSに投稿した動画を通じて行われた。ポルトガル代表としての最後の出場は、9月にネーションズリーグでウェールズに1-0で勝利した試合だった。

続くノルウェー戦で、事態は急速に悪化した。ロナウドはベンチに置かれたまま出場せず、ジェズス監督との激しい対立に発展した。

41歳のロナウドは、ウォーミングアップを指示されながらも、ジェズス監督が少なくとも30分間プレーさせるとの約束を破ったと主張した。さらに監督は、起用しなかった理由を公に説明するとの、報じられた約束も破り、選手起用は自分だけの責任だと主張した。これを受け、ロナウドは練習を拒否し、デンマーク戦を前に代表チームを離れた。

ジェズス監督、世界的な象徴に敬意

険悪な形での退団にもかかわらず、ポルトガル代表のジェズス監督は去りゆくレジェンドを高く評価し、わだかまりは残っていないと強調した。「クリスはポルトガルにとっても、代表チームにとっても世界的な象徴だ」と語った。

広告 広告

「彼は長年にわたり代表チームに多くのものをもたらしてきた。ポルトガルの若者たちの手本であり、彼のファンの大半は若者だ。私はアル・ナスルで彼と1年間を過ごす機会があった。彼はこれからも代表チームと私たちの歴史を象徴する存在であり続ける。私は講堂に彼の大きな写真を掲げてもらった。これは彼の決断だ」

Related Topics

次の試合 POR UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 DEN 視聴する

ジェズス監督は、この結末を避けようとしていたことも明かした。「最初の代表メンバー発表前に、このことについてはすでに話していた。私のそばに彼が必要だったので、残ってほしいと頼んだ。だが、彼の決断を受け入れなければならない。彼はこれからもポルトガルの人々の心にあり、代表チームの一部であり続ける。それは変わらない。彼はこれからもポルトガルサッカーの象徴だ」

以前から浮上していた代表での将来への疑問

夏のワールドカップでポルトガルが敗退して以来、ロナウドがいつまで代表でプレーするのかを巡る憶測が飛び交っていた。当時はジェズス監督がベテランを説得し、引退を先延ばしにさせることに成功していた。

広告

ジェズス監督はこれまで、ロナウド自身の意思を公の場でも尊重する姿勢を示していた。先月には、こう述べている。「クリスティアーノは自分が望む形で代表での時間を終えるべきだ。どうしたいかを決めるのは彼自身だ。私が最初に代表メンバーを招集したとき、彼には『君が必要だ。プレーするかどうかにかかわらず、私の近くにいてほしい。君が必要なんだ』と言った。今も同じことを言っている」

そして今、代表での偉大なキャリアの一つが、論争の影を落としたまま幕を閉じる。ロナウドは234試合で146得点という驚異的な記録を残し、欧州選手権とネーションズリーグのタイトルを獲得して代表を去る。

広告

伝説的主将を欠く新時代

ポルトガルは今月後半にネーションズリーグでの戦いを再開する。歴代最多得点者を欠いたままデンマーク、ウェールズとの試合に臨むため、新時代への速やかな適応が求められる。

一方、ロナウドはクラブでの活動に専念する。ただし、安全上の懸念から、アル・ナスルのAFCチャンピオンズリーグでのウズベキスタン遠征には参加しなかった。