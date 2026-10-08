クリスティアーノ・ロナウドが痛烈に皮肉「ボトックスはやめろ、まるでリンゴみたいだ」

クリスティアーノ・ロナウドが、強烈な皮肉を込めてサイモン・ジョーダンを痛烈に批判した。評論家のジョーダンは、ポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスとの確執におけるロナウドの態度に批判的だが、どうやらロナウドはそれを快く思っていないようだ。

ジャーナリストのピアース・モーガンは長年にわたってロナウドを敬愛しており、それがクリスタル・パレスの元オーナーであるジョーダンのいら立ちを招いている。「ロナウドが優れたサッカー選手だということは、みんな分かっている。だが、彼にべったりするのはやめて、一度は客観的になれ」と、モーガンはtalkSPORT.で言われた。

モーガンはその後、水曜日に自身の番組Football Uncensored で、ロナウドを巡る一連の騒動について再び語った。「ひとつ愉快な話をしよう。僕がロナウドに、サイモン・ジョーダンと一緒に映っている自分の映像を送ったら、彼は『あの金髪のやつか。ボトックスはもうやめろと伝えてくれ。まるでリンゴみたいだ』と返信してきた」と、モーガンはジョーダンに向けて語った。

モーガンの番組に出演していた元サッカー選手ジェイソン・カンディらは、ロナウドのこの発言に大笑いした。なお、ジョーダン本人はこのサッカートークショーには出演していなかった。

モーガンは長年にわたってロナウドの側近として知られている。数年前には、ロナウドが当時の指揮官エリク・テン・ハフについて爆発的な内容のインタビューを行い、その後マンチェスター・ユナイテッドを退団した。

なお、ロナウドはポルトガル代表から完全に引退したわけではない。「それでも、完全な別れというわけではない。『自分のコンディションが整い、クラブでプレーし、できればゴールも決めていれば、科される出場停止処分を終えたあと、僕は我々の代表チームのために戦い、勝つために招集に応じるつもりだ』」

「彼は最後に『これは、信じてくれ、純粋な真実だ』という言葉で声明を締めくくっている」と、アル・ナスルのFWは語った。