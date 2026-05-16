クリスティアーノ・ロナウドが再び大きな不運に見舞われた。

クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナセルでまたもタイトルを逃した。土曜夜、AFCチャンピオンズリーグ決勝でアル・ナセルはガンバ大阪に0-1で敗れた。ガンバはリヤドでの一戦で歴史的勝利を収めた。

この敗戦で、アル・ナセルにとっては苦難が続く一週間となった。直前には、サウジアラビアのリーグ優勝祝賀会がGKベントのロスタイムミスのため延期されたばかりだった。

アル・ナセルは序盤にチャンスを作ったが、30分、デニズ・フメットの得点が日本チームに先制をもたらした。

この得点は完全に予想外で、ガンバにとって2本目のシュートだった。一方、アル・ナセルはチャンスを活かせず、前半はイライラが募る展開となった。

前半だけで12本のシュートを放ったが同点ならず。後半も流れは変わらず、72％のボール支配率を誇りながらも決定機は作れず。ロナウドらも日本守備陣を崩せなかった。

終盤も集中を切らさず、大会6度目の無失点を達成。堅い守備が歴史的勝利を支えた。

この勝利でガンバ大阪はAFCチャンピオンズリーグ・ツーで日本チーム初優勝を果たした。一方、アル・ナセルとロナウドは依然としてタイトル獲得へ道が遠く、シーズン終盤に向けスター軍団のプレッシャーは高まる。