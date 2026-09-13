クリスティアーノ・ロナウドが、アル・タアーウン対アル・ヒラル戦でルベン・ネベスに向けられた挑発に嫌悪と怒りをあらわにした。ホームクラブのサポーターは土曜日、アル・ヒラルのMFにとって親友だった故ディオゴ・ジョタの名前を連呼した。

痛ましい場面が起きたのは、最終的にアル・ヒラルが0-6で大勝した試合中だった。試合の中断中、アル・タアーウンのサポーターはネベスに向けてジョタの名前を何度も叫び、これに対してネベスは皮肉めいた拍手で応じた。

ジョタは2025年7月初旬、スペインで発生した単独の交通事故により28歳で亡くなった。25歳だった弟のアンドレ・シウバも、この事故で命を落とした。当時、ジョタはリバプールと契約していた。

ネベスにとって、ジョタの死はとりわけ大きな衝撃だった。2人のポルトガル人はウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズとポルトガル代表でともにプレーし、親しい友人として知られていた。さらにネベスは、ジョタの死後、2人が一緒に写ったタトゥーを自身のふくらはぎに入れている。

試合後、ネベスはチャントによって自分がどれほど傷つけられたかを明らかにした。「彼らが自分たちのしたことのあとで祈らないことを願うだけだ」と、このMFは語った。試合中には、サポーターの振る舞いがより高い力によって見られていることを示すようなジェスチャーも見せていた。

ポルトガル代表でネベスとともにプレーするロナウドは、サウジ・プロリーグが厳しく対処すべきだと考えている。「リーグは行動を起こし、この種のサポーターの振る舞いを処罰しなければならない」と、41歳のアル・ナスルのスターはインスタグラムにつづった。

「これはもはやサッカーではない。境界線を設けなければならない」と、ロナウドは強いメッセージを続けた。「このような振る舞いをする人間は、二度とスタジアムに入るべきではない」







