クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップ最後の試合を戦った：スペインが土壇場でポルトガルを破る

スペインがポルトガルを1－0で破り、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。試合は延長間近のアディショナルタイム、ミケル・メリノのゴールで決着。これによりクリスティアーノ・ロナウドの夢は終わった。

前半は両チームにチャンスが生まれ、見応えのある展開となった。スペインは開始10分以内にミケル・オヤルサバルがGKディオゴ・コスタと1対1になる最大のチャンスを得たが、シュートは枠を外れた。ポルトガルもクリスティアーノ・ロナウドが最初の脅威となったが、シュートはGKウナイ・シモンに阻まれた。

その後スペインが攻勢を強め、GKディオゴ・コスタが好セーブを連発。ラミン・ヤマル、アレックス・バエナ、ダニ・オルモのシュートを次々と止めた。

前半終了間際にはジョアン・フェリックスのヘディングがシモンに当たり、そのこぼれ球をロナウドが流し込んだが、シモンが再び阻止。直後、ヌノ・メンデスのシュートはコースが変わりクロスバーを直撃した。

前半は攻防が激しかったが、後半は動きが鈍った。スペインはヤマルの個人技に期待したが、彼は試合に馴染めず、マーク役のメンデスが退場しても状況は変わらなかった。

0－0のまま延長へ突入かと思われた後半アディショナルタイム、途中出場のフェラン・トーレスがスルーパスを送ると、同じく交代出場したメリノが冷静に右足で流し込み0－1。直後、ポルトガルはベルナルド・シルバのヘディングがクロスバー上を通過し、同点ならず。

スペインは準々決勝へ進出し、アメリカ対ベルギー戦の勝者と対戦する。ポルトガルのW杯はここで終わり、ロナウドの大会最終戦は悔しい幕切れとなった。