クリスティアーノ・ロナウド（41）が、ポルトガル代表のネーションズリーグに臨むメンバーとしてジョルジェ・ジェズス監督に招集された。ポルトガル代表の今後の対戦相手はデンマーク、ノルウェー、ウェールズとなる。

ロナウドの代表での将来は、ワールドカップでスペインに敗れてラウンド16で敗退した後、不透明に見えていた。ベテランのロナウドは試合後に涙を流していたが、それでも代表キャリアを続けることになった。

ロナウドはポルトガル代表のユニフォームで通算233試合に出場し、146ゴールを記録している。アル・ナスル所属のこの選手は2003年8月に代表デビューを果たし、それから20年以上を経た今もなお母国のためにプレーしている。

その長い代表キャリアにおける最大のハイライトは、2016年に欧州王者の座をつかんだことだった。一方で、このFWは主要大会で何度も挑戦しながらも、ワールドカップ優勝には手が届かなかった。

ジョルジェ・ジェズスは、ワールドカップ後に退任したロベルト・マルティネスの後任だ。ジェズスはポルトガルでベンフィカやスポルティング・ポルトガルなどを率いた経験がある。昨季はアル・ナスルでロナウドの指揮官を務めていた。

ポルトガル代表は9月24日、ネーションズリーグ初戦でウェールズと対戦する。その3日後には、ワールドカップでベスト8進出を果たしたノルウェーとの一戦が控えている。

ポルトガル代表メンバー

GK：ジオゴ・コスタ（FCポルト）、ルイ・シルヴァ（スポルティング・ポルトガル）、サムエル・ソアレス（ベンフィカ）

DF：ゴンサロ・イナシオ（スポルティング・ポルトガル）、レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）、トマス・アラウージョ（ベンフィカ）、ジョアン・カンセロ（FCバルセロナ）、ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）、ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）、ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル）、ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）、ベルナルド・シウヴァ（レアル・マドリー）

FW：クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）、ファビオ・シウヴァ（ボルシア・ドルトムント）、フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ）、フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）、ゴンサロ・ラモス（ACミラン）、ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）、ペドロ・ネト（チェルシー）、ラファエル・レオン（ガラタサライ）。