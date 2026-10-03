クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルで前例のない事態を引き起こす　政治が介入へ

クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表の決裂は、ついにポルトガル政界にも波及した。ポルトガルの各メディアによると、議会はサッカー連盟に緊急のメッセージを送っているという。

水曜夜、代表監督ジョルジェ・ジェズスとロナウドの対立は頂点に達した。ロナウドは代表監督と衝突した末、自家用ジェット機に乗って合宿地を後にする決断を下した。ロナウドは「真実」が明らかになると伝えていた。

O Jogoはその後まもなく、それがロナウドの代表キャリアの終わりを意味すると報じたが、現時点では再び関係修復の余地が生まれているようだ。スペイン紙MARCAは土曜日、ポルトガルサッカー連盟がジェズスとCR7の和解を目指していると伝えていた。

現在は複数のポルトガルメディアが、政界もこの状況に介入し始めたと報じている。サッカー連盟はロナウドとジェズスを再び引き合わせるよう指示を受けたとされる。会談は来週行われる見通しだ。

ロナウドは20年以上にわたってポルトガルの最も重要な顔の一人であり、その実績によって国にとって極めて大きな象徴的価値を持っている。スーパースターとポルトガル代表の完全な決裂は、スポーツ面での影響だけにとどまらず、ポルトガルの報道によれば、代表チームとサッカー連盟の国際的なイメージを損なう可能性もあるという。

そのため、ルイス・モンテネグロ首相はすでに関係者と接触したとされる。さらに、2030年ワールドカップがポルトガル、スペイン、モロッコで開催されることも、この状況をいっそう敏感なものにしている。

ロナウドは長年にわたりポルトガルサッカーの最も重要な広告塔の一人と見なされており、ワールドカップをめぐっても重要な商業的・プロモーション上の役割を果たし得る存在だ。