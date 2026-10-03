クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表の決裂は、ついにポルトガル政界にも波及した。ポルトガルメディアによれば、議会はサッカー連盟に緊急メッセージを送っているという。

水曜夜、ジョルジェ・ジェズス代表監督とロナウドの対立は頂点に達した。スター選手のロナウドは代表監督と衝突した後、自家用ジェット機に乗ってキャンプを離れる決断を下した。ロナウドは「真実」が明らかになるだろうと伝えていた。

O Jogoはその後まもなく、これがロナウドの代表キャリアの終わりを意味すると断言したが、現時点では再び扉がわずかに開かれているようだ。スペイン紙MARCAは土曜日の時点で、ポルトガルサッカー連盟がジェズスとCR7の和解を目指していると報じていた。

現在、複数のポルトガルメディアは、政界もこの状況に介入していると伝えている。サッカー連盟は、ロナウドとジェズスを再び引き合わせるよう指示を受けたとされる。会談は来週行われる見通しだ。

ロナウドは20年以上にわたってポルトガルの最も重要な顔の一人であり、その実績によって国にとって非常に大きな象徴的価値を持っている。さらに、スーパースターとポルトガル代表の完全な決裂は、競技面の影響だけでなく、ポルトガルの報道によれば、代表チームとサッカー連盟の国際的なイメージを損なう可能性もある。

そのため、ルイス・モンテネグロ首相はすでに関係者と接触したとされる。さらに、2030年ワールドカップがポルトガル、スペイン、モロッコで開催されることも、この状況をいっそう繊細なものにしている。

ロナウドは長年にわたりポルトガルサッカーを代表する最も重要な広告塔の一人と見なされており、ワールドカップをめぐっても重要な商業的・プロモーション面での役割を果たし得る存在だ。